Aankoopadvies tweedehands BMW 3-serie (F30/F31): problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

Aankooptips

BMW is vermaard om zijn zescilinders, maar bij de BMW 318i van de F30-generatie ging dit cilinderaantal pardoes door de helft. Gelukkig zijn er nog genoeg andere versies om uit te kiezen als je een tweedehands BMW 3-serie zoekt. Welke moet je hebben en welke liever niet?

Bij de introductie van de zesde generatie BMW 3-serie was de zes-in-lijn definitief op z’n retour. Voortaan voerden viercilinders met turbo de boventoon. Dat was veel merkfans een doorn in het oog. Drie jaar later bleek het nog erger te kunnen en presenteerde BMW de nieuwe 318i, met een ‘halve zescilinder’. Gezien het aantal BMW's 318i op Marktplaats.nl werd de driepits Dreier best populair. Is het ook een aanrader? Mmmja ...

Hoe bevalt de BMW 3-serie (F30/F31)?

In de eerste Auto Review van 2012 maakte toenmalig collega Gijs Gilis kennis met de flink gegroeide 3-serie. Hij reed een 320d, met een 184 pk sterke dieselmotor ­achter de nieren. Gijs was best blij met de nieuwe BMW: “De 3-serie rijdt erg prettig en geeft je als bestuurder veel vertrouwen. Op de achterbank is nu veel meer plaats dan in de vorige generatie.”



Ook de automatische transmissie kan hem bekoren: “Ons test­model is uitgerust met de (...) achttraps ­automaat met dubbele koppeling die het begrip zachtheid een heel nieuwe betekenis geeft.” Minder enthousiast is Gijs over het design: “Het zijaanzicht ziet er wat vreemd uit, met de bolle motorkap en het naar onder duikende front.”

Zo populair was de 3-serie tussen 2012 en 2019

Van 2012 tot 2019 kozen zo’n 37.000 Nederlanders voor een nieuwe 3-serie. In 2013 beleefde het model een ­piekjaar met zo’n 9200 verkooptransacties. Zoomen we in op dat jaar, dan zien we dat het succes vooral te danken was aan de 320 EDE, een zuinige diesel die in aanmerking kwam voor een gunstig bijtellingstarief.

In de daaropvolgende jaren zakte de verkoop in, al was er in 2016 nog een kleine opleving naar ruim 5300 stuks. Wederom had dit een fiscale achtergrond: de plug-in hybride 330e kostte minder in de bijtelling dan veel andere middenklassers.



Uitvoeringen BMW F30/F31



ls vanouds was ook deze BMW 3-serie er als sedan (F30), Touring (F31), en in 2013 volgde de vijfdeurs 3-serie GT (F34). Door zijn verlengde wielbasis en grote achterklep was dit een praktisch alternatief voor de sedan. Toch bleven de verkoopcijfers bescheiden. De coupé- en cabrioletversie gingen voortaan door het leven als 4-serie, evenals de Gran Coupé.



Op motorisch vlak ging de keus tussen drie-, vier- en zescilinders op benzine, daarnaast was er de viercilinder plug-in hybride 330e en de ‘gewone’ Active Hybrid. Gek genoeg waren die hybrides er niet als Touring. Dieselrijders konden kiezen uit vier viercilinders en twee zescilinders. Veel motoren lieten zich combineren met vierwielaandrijving, een achttraps automaat was voor bijna alle versies leverbaar.



Facelift BMW 3-serie 2015



Bij de facelift van 2015 werd de BMW 316i vervangen door de driecilinder 318i en maakte de 328i plaats voor de 330i, met 252 in plaats van 245 pk. De 326 pk sterke 340i verving op zijn beurt de 335i (316 pk). Een andere belangrijke nieuwkomer was plug-in hybride 330e (252 pk). De cosmetische wijzigingen beperkten zich tot strakgetrokken bumpers en lampunits.



Voor de facelift heetten de uitrustingsvarianten nog Business, Executive en High Executive, daarna kon je kiezen uit de Corporate Lease Edition en de Sport Edition, al dan niet aangevuld met talloze optiepakketten. Maak vooraf voor jezelf een lijstje met zaken die je per se wilt en ga dan op zoek, anders raak je het overzicht al snel kwijt. Een aanrader zijn de sportstoelen met uitschuifbare zitting.

Problemen BMW 3-serie F30/F31

In het algemeen geldt de BMW 3-serie van deze generatie als betrouwbaar. Volgens de laatste cijfers van de Consumentenbond krijgt de BMW F30/F32 een 8,3 voor betrouwbaarheid van zijn eigenaren.



Toch is het essentieel om de onderhouds­geschiedenis te checken. Het is immers een model dat veel koopbegeerte oproept, ook bij mensen die niet het budget hebben om hun auto adequaat te onderhouden. Daarbij hoort eigenlijk ook een olieverversingsinterval van 20.000 kilometer. Al vindt de fabriek elke 30.000 kilometer voldoende.

“Volgens de experts is de zescilinder van de BMW 340i de degelijkste F30-motor.”

Olieverbruik en distributieketting BMW 316i en 320i

Het beruchtste motrprobleem komen we tegen bij de 1,6-liter turbomotor in de 316i en 320i (tot 2015). Deze samen met PSA ontwikkelde viercilinder had een stevige oliedorst. Ook kampte hij soms met defecte injectoren en inwendige vervuiling van het inlaattraject. Dat laatste is herkenbaar aan een inhoudende motor.

Nog erger zijn de opgerekte distributiekettingen. Hoor je een ratelend geluid bij de koude start? Laat snel een diagnose uitvoeren, want doorrijden met een opgerekte ketting kan zware motorschade met zich meebrengen.



Problemen driecilinder motor BMW 318i



De vervanging van de viercilinder 1.6 THP door de even sterke (136 pk) driecilinder 1,5-liter in 2015, betekende niet dat de ­problemen over waren. De 1.5 kampt soms met een defecte trillingsdemper van de kruk­aspoelie. Hierdoor stoppen de dynamo en de waterpomp er ook mee, wat je in eerste instantie merkt door een oplichtend laadstroomlampje. Hier ligt oververhitting op de loer – en dus ook een lekke koppakking.



Een 320i (vanaf 2015) met een onregel­matig lopende motor kan last hebben van defecte bobines. Daarnaast kampt de 320i net als de 328i en 335i regelmatig met olielekkage via het oliefilterhuis. Volgens de experts is de zescilinder van de 340i de degelijkste F30-motor.

Distributie dieselmotor N47



Tot en met het midden van 2015 kennen ook de viercilinder dieselmotoren (motorcode N47) een structureel probleem met de distributie. Dit maakt zich kenbaar door een ratelend geluid. Als je dit negeert, loop je het risico dat de distributieketting een tandje overslaat of breekt.

Uiteindelijk kan dit zo­­danige motorschade veroorzaken dat een economisch total loss dreigt. Zoals bij vrijwel elke dieselmotor is ook de EGR-klep een aandachtspunt. Als die verstopt raakt, gaat de motor in de noodloop.

Bijgeluiden 3-serie xDrive



Andere zaken om bij de 3-serie (F30/F31) op te letten zijn bijgeluiden uit de tussenbak bij de xDrive-versies en lekkage van het panoramadak. Tot 2016 gaf het alarmsysteem af en toe storingen, die ervoor zorgden dat de auto zich niet meer liet starten. Voor een reset van het systeem heb je de code nodig, check daarom vóór aankoop of die code bij de auto zit. In de categorie klein leed vallen krakende stoelframes en een niet-werkende gordelsensor van de bijrijdersstoel.

Uitvoeringen en prijzen tweedehands BMW 3-serie



Op Marktplaats.nl vinden we zo'n 1400 Dreiers van deze generatie, waarbij de Tourings licht in de meerderheid zijn. Een zuinige en betaalbare optie is een driecilinder BMW 318i, die je vanaf 13 à 14 mille je jouwe kunt maken. Een tweedehands BMW 320i is leuker en de vanafprijzen zijn lager, wat komt doordat deze motorversie al vanaf 2012 in het leveringsprogramma zat. Ga je voor een hoogstens tien jaar oude 320i met maximaal 150.000 kilometer op de teller, reken dan op vraagprijzen vanaf zo’n 18.000 euro. Als we dezelfde criteria aan de (viercilinder) 330i hangen, dan ben je al snel 24.000 euro kwijt.



Zescilinder 3-serie duur in aanschaf



Gaat jouw voorkeur uit naar een zescilinder BMW F30/F31? Dan moet je op Marktplaats.nl uit een van de tientallen BMW's 335i of 340i kiezen en tegen de 30.000 euro uit je spaarvarken schudden. Als je vaak korte afstanden rijdt, is de 330e wellicht een interessante optie. Met deze plug-in hybride kun je ongeveer 25 kilometer elektrisch rijden en als je trouw stekkert, kun je flink op de benzinekosten besparen. De prijzen beginnen bij 19.000 euro. Een nette 3-serie diesel met minder dan anderhalve ton op de teller heb je vanaf ongeveer 14.000 euro.