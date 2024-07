Opvolger van BMW i8 heeft een hoge kont en meer motoren dan jij denkt

Nieuws

BMW presenteerde vorig jaar zijn designtaal van de toekomst met de Vision Neue Klasse, later volgde de SUV-versie met de Vision Neue Klasse X. Nu heeft onze spionagefotograaf een verrassend nieuw Neue Klasse-model vastgelegd. De opvolger van de BMW i8.



Op een vliegveld in Duitsland is BMW druk bezig een nieuwe sportcoupé op basis van de Neue Klasse te testen. De link met de Neue Klasse is door de typerende grille en lichtunits duidelijk te zien. Subtieler maar nog steeds herkenbaar zijn de horizontale lijn die over de deuren loopt en de lichtbalk die als achterverlichting fungeert.

Die verlichting prijkt trouwens op een opvallend hoge kont. En profil lijkt de derrière wel op een soort ingebouwde spoiler.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Opvolger van de BMW i8

Het nieuwe model is naar verluidt de opvolger van de BMW i8. Je weet wel: de exotische sportwagen zonder een dikke V8, maar met een compacte driecilinder en een laadpoort. Toch had de i8 een vermogen van 362 pk en sprintte de auto in 4,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Het inmiddels tien jaar oude design oogt nog steeds modern. Doordat de i8 zo’n unieke en op zichzelf staande auto was, leek een opvolger niet direct in de pijplijn te zitten.

Eigenaardige aandrijflijn

Deze Neue Klasse-opvolger van de i8 heeft ook een eigenaardige aandrijflijn. Er valt namelijk iets op bij de spionagefoto’s: we spotten geen remschijven. Dit wijst erop dat bij deze EV de elektromotor niet op de voor- of achteras zit, maar in de wielen. De wielmotor is niet een nieuwe uitvinding, maar de nieuwe i8 zou wel een van de eerste auto’s kunnen zijn die het in de praktijk toepast.

BMW repte eerder al over het gebruik van vier motoren - één per wiel - in de elektrische BMW M3. Volgens Frank Weber, hoofd van productieontwikkeling in Beieren, is het platform van de Neue Klasse gemaakt om vier elektromotoren te ondersteunen.

Met de wielmotoren kan het vermogen heel precies geregeld worden. Of zelfs volledig worden uitgeschakeld, zodat de EV op commando verandert van een auto met vierwielaandrijving in een achterwielaandrijver.

Voor de M3 EV noemde BMW overigens een krankzinnig vermogen van 1360 pk. Voor de nieuwe i8 is nog geen getal genoemd, maar als het vermogen enigszins in de buurt komt van dat van de elektrische M3, dan wordt het een onvoorstelbaar snelle auto. We houden je op de hoogte …