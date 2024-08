TEST: zoveel sneller sprint de Nio ET5 dan de BMW M340d xDrive - hoelang houdt-ie het vol?

Tests

Tot 2015 hadden dikke diesels lange tijd de alleenheerschappij in het zakensegment. De BMW 3-serie, in de gedaante van M340d xDrive, behoort tot oude stempel. Elektrische nieuwkomers als de Nio ET5 loeren op de troon. Een direct duel!

Vermogen en koppel



De elektrische Nio ET5 lokt powerjunkies met een indrukwekkende 489 pk en 680 Nm. Als je die kracht permanent onder je rechtervoet wilt hebben, zul je altijd in Sport + moeten rijden. Is de Comfort- of Eco-modus geactiveerd, dan krijg je slechts een deel van die power. Bij de BMW M340d xDrive met z’n geblazen zescilinder lijnmotor maakt het niet uit welke modus je kiest. Bij plankgas staan altijd 700 Nm en 340 pk tot je beschikking.

Acceleratietijden Nio ET5 vs. BMW M340 xDrive



Met 149 pk vermogensvoordeel is het niet zo gek dat de Nio ET5 nog sneller accelereert dan de BMW M340d xDrive. De Chinees knalt in 3,8 seconden naar 100 km/h, de BMW heeft voor deze oefening 4,4 tellen nodig. Dat het verschil meevalt, heeft alles te maken met gewicht: de Nio ET5 met het grote accupakket (100 kWh) weegt 2160 kilo.

De dikke Dreier houdt het bij 1775 kg. Van 0 tot 150 km/h is de Nio ruim een seconde sneller dan de BMW, maar boven de 190 km/h neemt de Duitser het stokje over. De sprint tot 200 km/h is in de BMW al na 17,7 voorbij, bij de nio drukken we de stopwatch 0,7 s later op stop.

Op topsnelheid rolt de BMW de Nio op



Hoewel de BMW de Nio dus pas laat inhaalt, is het indrukwekkend hoe soepel hij zijn vermogen levert en hoe lichtvoetig hij dankzij zijn royale koppel bij spontane inhaalacties is. Dat de perfect afgestemde achttraps automaat de 3-serie bovendien in een mum van tijd naar 250 km/h brengt, is een kleine maar fijne bonus van de klassieke aandrijfconfiguratie.

Vooral in je hoofd, want in Nederland en België rijd je in principe nooit zo hard. En ook op de steeds drukkere Duitse autobahn is het vaak ondoenlijk. De topsnelheid van de Nio (200 km/h) is dan ook heel veel meer dan genoeg.



Werkelijke actieradius Nio ET5



Op papier klinkt de accucapaciteit van 100 kWh (netto 91 kWh) van de Nio ET5als een garantie voor een flinke actieradius. Maar met een gemiddeld testverbruik van 23,9 kWh/100 km, blijft er van de opgegeven 560 kilometer slechts 384 kilometer over. Let wel, dat is het verbruik inclusief de testmetingen. Bovendien is de testauto voorzien van optionele 20-inch wielen, die ook al 46 kilometer van de actieradius afsnoepen.

Als je echt je best doet, blijft het verbruik van de Nio ET5 steken op 18 kWh/100 km en ligt een actieradius van 505 km in het verschiet. Dat ligt dan weer heel dicht bij de WLTP-range van 514 km op 20-inch wielen. Onder normale Nederlandse omstandigheden brengt het accupakket je meestal ruim 400 kilometer ver weg.



Zo ver komt de BMW M340d xDrive op één tank



De BMW neemt tijdens de test genoegen met een schamele 6,3 liter diesel per 100 kilometer (1 op 15,9). Dat bezorgt hem een actieradius van 937 kilometer. Op onze zuinigheidsronde verbruikten we zelfs maar 4,7 liter diesel per 100 kilometer. Wie Zeeuwse ouders heeft, kan dan ook rekenen op een bereik van 1255 km. Een prachtige waarde, maar er zijn dagen dat we minder rijden …

Nio ET5: accu huren of kopen?



Kijkend naar de magere laadsnelheid van maximaal 125 kW van de Nio, ET5 wekken snelle autobahnritten eerder frustratie dan plezier op. Ook de Nio Power Swap-stations, waar je de lege accu in ongeveer vijf minuten kunt wisselen voor een volle, bieden nog geen redding.



De infrastructuur is simpelweg nog niet toereikend om deze service wijdverspreid aan te bieden. Bovendien kun je alleen swappen als je gekozen hebt voor accuhuur. Met een ruim 20 mille lagere aanschafprijs klinkt dat aanlokkelijker dan het is. Want voor de 100 kWh-huuraccu betaal je maandelijks 289 euro. Dat is nog meer dan de 210 euro aan wegenbelasting die de M340d-rijder elke maand moet ophoesten.

Zoveel duurder is de BMW M340d xDrive dan de Nio ET5



Dus gaan we voor de koopaccu. Daarmee kost de - vooralsnog wegenbelastingvrije - Nio ET5 in de geteste uitvoering 74.200 euro. Een bom duiten, maar een koopje in vergelijking met de BMW, die we voorzagen van onder meer sportstoelen en 19-inch lichtmetaal met extra brede banden achter. Zoals getest staat de M340 xDrive voor 102.80 euro in de prijslijst. Een verschil van bijna 30.000 euro. Slik ...

