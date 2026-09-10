TEST - Waarom rijden zoveel deelnemers van We zijn er bijna! in een Mazda CX-5?

Tests

Tot onze verbazing bleek de Mazda CX-5 met zijn e-Skyactiv G-motor in onze vergelijkende test veel minder zuinig dan de Opel Grandland en Toyota Corolla Cross. Maar op een ander onderdeel laat hij ze alle hoeken van het circuit zien. Spoiler: het heeft iets met caravans te maken.

De Mazda CX-5 is langer en hoger dan zijn beide tegenstrevers, en dat voordeel buit hij optimaal uit. Zowel voorin als achterin zit niemand om hoofd- of beenruimte verlegen. Met een inhoud van 583 tot 2019 liter is de kofferbak van de CX-5 bovendien groter dan die van de Grandland en de Corolla Cross.

Logisch dat de Mazda in Nederland zo in trek is bij caravanners: de nieuwe CX-5 mag geremd maar liefst 2000 kilo aan zijn trekhaak verplaatsen. Waarmee het niet verwonderlijk is dat ook dit jaar weer iemand in We zijn er bijna van Omroep MAX in een Mazda CX-5 rijdt.

In dit gezelschap maakt Opels grootste SUV het 'Grand'-aspect in zijn naamvoering dus minder overtuigend waar, hoewel ook de Grandland een riant bemeten gezinsauto is. Voorin gaat echter veel armslag verloren aan de hoge, brede middentunnel. De steun voor je linkervoet is aan de kleine kant, zodat je soms even moet zoeken hoe je je voet comfortabel neer kunt zetten.

CX-5 heeft grootste kofferbak

In de bagageruimte van de Opel Grandland past 550 tot 1645 liter, maar dat is nog altijd veel meer dan de Toyota te bieden heeft. De Corolla Cross heeft het bescheiden laadvolume van 473 tot 1337 liter, waarbij een verhoging in de laadvloer het doorschuiven van zware objecten bemoeilijkt. Daarnaast heb je in de Corolla Cross veel minder bewegingsvrijheid dan in de andere twee testauto's. De beperkte ruimte tussen je knieën en het dashboard valt in negatieve zin op, maar ook achterin gaat het er veel krapper aan toe.

Daarnaast hebben Mazda en Opel meer zorg besteed aan de materialen voor het interieur. Alhoewel ook de Mazda op dit onderdeel niet geheel vrijuit gaat. Op het eerste gezicht ziet het interieur er prachtig uit, maar als je langer je ogen de kost geeft, blijkt dat er in de CX-5 ook de nodige kosten bespaard moesten worden.

Mazda beste veiligheidsuitrusting

Op veiligheidsgebied geeft de Mazda echter opnieuw de toon aan. Je merkt dat de ontwikkelingen op dit gebied nog altijd heel snel gaan. Toyota pakt uit met zijn rijhulpsysteem Safety Sense 3.0, dat standaard is op alle uitvoeringen van de Corolla Cross. Maar het veiligheidspakket dat Mazda te bieden heeft, is nog net wat completer. De Opel Grandland blijft daarbij duidelijk achter. In Duitsland zijn ze overgeleverd aan het veiligheidsaanbod van Stellantis. Opel heeft daar op eigen initiatief alleen de (erg goede) Intellilux HD led-matrixkoplampen aan kunnen toevoegen.

Meer veiligheidssystemen betekent ook meer keuzemogelijkheden in het bedieningssysteem. In de Opel bepaal je zelf welke belangrijke functies je in een snelkeuzemenu wilt onderbrengen. Helaas reageert het systeem traag op je input, en vraagt het bovendien hinderlijk vaak om een bevestiging van je keuze.

Geen knoppen meer

In de nieuwe Mazda CX-5 is afscheid genomen van de vertrouwde, en altijd voorbeeldig werkende druk-/draaiknop op de middentunnel. Voor de bediening van alle functies ben je nu aangewezen op het centrale touchscreen. Dat werkt naar tevredenheid. In de Toyota raak je al snel verstrikt in het complexe bedieningslabyrint, dat is verdeeld over zowel het centrale scherm als het infodisplay in het instrumentarium. In de nieuwe RAV4 heeft Toyota trouwens een nieuw infotainmentsysteem gelanceerd. Dus er is hoop voor de toekomst! Op dit moment profiteert de koper van de Toyota Corolla Cross daar helaas nog niet van.

De volledige test, inclusief de prijzen en alle meetgegevens, lees je in Auto Review 9/2026. Nu te bestellen!