Volvo XC40 te duur? Deze Toyota is het opvallend betaalbare alternatief

De Volvo XC40 is een ontzettend populaire auto, maar eigenlijk is de compacte SUV best duur. In onze private lease vergelijker vind je een auto van hetzelfde formaat en een even zo populair merk, maar dan een stuk goedkoper: de Toyota Corolla Cross.

Het goedkope Volvo XC40-alternatief

Over de Toyota Corolla Cross

De Toyota Corolla Cross is momenteel extra scherp geprijsd en is al vanaf 549 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, een stuk goedkoper dan de Volvo XC40. Die kost je maar liefst 110 euro meer: minimaal 659 euro per maand. Naast de prijs zijn er nog wat duidelijke voordelen te benoemen, al doet de Corolla Cross natuurlijk niet alles goed.

Pluspunten Minpunten + Been- en hoofdruimte zijn prima in orde - Bagageruimte niet overdadig + Zuinig voor zijn formaat - Niet geschikt als caravantrekker + Rijdt prettig - Heel spannend is het niet ...

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Toyota Corolla Cross? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel en het gemiddelde verbruik zijn vermeld.

Specificaties Hybrid 140 Hybrid 180 Vermogen 140 pk 180 pk Koppel 185 Nm 206 Nm Aandrijving Hybride-benzine Hybride-benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 5,0 l/100 km (1 op 20) 0-100 km/u 9,9 s 7,7 s Bagageruimte 473 l 425 l CO₂-uitstoot (WLTP) 112 g/km 114 g/km

Toyota Corolla Cross uitvoeringen

Hieronder staan de uitvoeringen van de Toyota Corolla Cross kort voor je samengevat.



Active

Instapversie met onder meer adaptieve cruise control, navigatie, 10,5-inch infotainmentscherm, stoel- en stuurverwarming en een achteruitrijcamera. Ook standaard is Toyota Safety Sense met uitgebreide rijhulpsystemen.

Dynamic

Voegt extra comfort en luxe toe, zoals een elektrisch bedienbare achterklep, stoelverwarming op het stuur, privacy glass en dodehoekdetectie met parkeersensoren vóór en achter.

Dynamic (Hybrid 180)

Deze uitvoering combineert de rijkere uitrusting van de Dynamic met de krachtigere 180 pk hybride aandrijflijn, wat zorgt voor vlottere prestaties.

GR Sport

Sportieve topvariant met onder meer aangepaste ophanging, 19-inch lichtmetalen velgen en een sportief aangekleed interieur met rode accenten. Ook rijmodi zoals Sport en extra dynamische afstelling zijn aanwezig.

Executive

De meest luxe uitvoering, met onder meer lederen bekleding, elektrisch verstelbare stoelen, JBL-audio, 360-gradencamera en geavanceerde parkeersystemen. Ook zaken als matrix LED-verlichting en een digitale autosleutel zijn inbegrepen.



Waarom kiezen voor private lease?

Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.

