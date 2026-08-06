Deze Volvo van bijna negen jaar oud krijgt opvolger die ruimer én goedkoper is

Nieuws

De Volvo XC40 is al sinds eind 2017 te koop. Maar een directe opvolger? Voivo piekert er niet over. Het heeft wél een ander plan.

Eind 2017 was de Volvo XC40 klaar. Het werd in Nederland een daverend succes, maar hij heeft nog steeds geen opvolger. Een auto van negen jaar is in de autowereld stokoud. Niet dat Volvo tussendoor heeft stilgezeten. Na een uitgebreide facelift veranderde de elektrische XC40 in 2024 van naam, sindsdien heet-ie EX40.

Inmiddels is duidelijk wat Volvo in zijn schild voert met de opvolger van zijn succesmodel. Wat er met de XC40 (de benzineversie) gebeurt, lees je verderop. De elektrische versie gaat geen EX40 heten, maar EX50. Dat schrijft het gezaghebbende Automotive News Europe op basis van gesprekken met Volvo-insiders. De EX50 wordt iets langer dan de EX40. Het duurt nog wel even voordat hij op de markt komt: het plan is nu dat hij in het najaar van 2027 bij de dealer staat. De EX50 wordt gebouwd in een nieuwe fabriek in Slowakije.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Volvo EX50 goedkoper dan EX40

Er is meer goed nieuws. Het nieuwe model is ruimer, maar zou minder gaan kosten dan de huidige EX40. Die kost in Nederland 42.995 euro en in België zelfs 50.850 euro. De EX50 wordt ongeveer even lang als de Hyundai Ioniq 5 en de Ford Mustang Mach-E; zo’n 4,70 meter. Hij komt op hetzelfde SPA3-platform te staan als de Volvo EX60.

De kans is groot dat het batterij-aanbod (gedeeltelijk) overeenkomt. De EX60 is leverbaar met drie batterijpakketten; 83 kWh, 95 kWh en zelfs 117 kWh. De versie met 95 kWh-batterij en 510 pk is in Nederland het populairst. Hij heeft een officiële actieradius van 660 kilometer, maar wij testten het echte rijbereik. Hieronder lees je of de EX60 midden in een hittegolf door het ijs zakte of juist goed voor de dag kwam.

Volvo XC40 blijft te koop

Hoe zit het dan met de Volvo XC40, de benzine-SUV? De kans is aanwezig dat dit model ondanks zijn hoge leeftijd gewoon in de prijslijst blijft staan. Wel krijgt hij (weer) een facelift. Het uiterlijk zou op de schop gaan met obligate wijzigingen aan de bumper en de koplampen. Binnenin zijn de wijzigingen ingrijpender, het dashboard zou als twee druppels water lijken op dat van de kleinere Volvo EX30. Volvo heeft niet officieel bevestigd dat dit plan ook echt wordt uitgevoerd.

Achtergrondinfo platform EX50

Het nieuwe SPA3-platform is ontwikkeld om de kosten te verlagen en Volvo’s elektrische modellen gemakkelijker schaalbaar te maken. Hierdoor kan dezelfde basis worden gebruikt voor verschillende modellen en elektrische aandrijflijnen. Volvo komt na de EX50 met meer modellen op dit platform, waaronder een stationwagon, die waarschijnlijk in 2028 verschijnt.



MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE