Zo goedkoop is de nieuwe Volvo XC70 PHEV met 160 km elektrisch bereik

Nieuws

Volvo introduceert de volledig nieuwe XC70. Dat is niet langer een opgehoogde stationwagon, maar een flinke SUV. Verder verrast de nieuwe Volvo XC70 met een groot elektrisch bereik en een ongelooflijk lage vanafprijs.

In mei 2025 toonden we al de eerste teaserbeelden van de nieuwe Volvo XC70 en nu laat Volvo z’n nieuwste model in volle glorie zien. Daarmee wordt bevestigd dat het ‘gewoon’ een SUV is en geen opgeruigde stationwagon, zoals de twee vorige generaties.

Bij het zien van de nieuwe XC70 bekruipt ons dan ook een beetje het 'waarom-gevoel'. Je hebt al een Volvo XC60 (4,71 m) en een Volvo XC90, (4,95 m). Moest daar echt nog een 4,82 meter lange auto in hetzelfde genre tussen gepropt worden? Maar goed, het is wat het is. En gelukkig valt er ook veel positiefs te melden.

Totale actieradius 1000 kilometer

Over het elektrische bereik bijvoorbeeld. In zijn persbericht vermeldt Volvo een actieradius van 200 kilometer, maar dat is volgens de Chinese CLTC-methode.

Omgerekend naar de hier gehanteerde WLTP-norm, blijft daar ongeveer 160 kilometer van over. Alsnog een erg mooie waarde. Tel je de actieradius van de 1,5-liter viercilinder turbobenzinemotor daarbij op, dan kom je op ongeveer 1000 kilometer. Daarmee kun je vanuit Utrecht op en neer naar Hamburg.

Prijs nieuwe Volvo XC70

Een nog veel grotere verrassing is de vanafprijs. Die bedraagt volgens carnewschina omgerekend zo’n 36.000 euro! Maar ook hiervoor geldt: dat is het getal voor de Chinese markt. Overigens staat wel vast dat de nieuwe Volvo XC70 ook naar Europa komt. Wanneer het zover is, is nog onduidelijk. Maar je kunt er vergif op innemen dat er dan een héél ander prijskaartje aan hangt.

Met onze nieuwsbrief hoor je z.s.m. de Nederlandse prijs van de XC70?

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

‘Brug naar volledig elektrisch’

De Volvo XC70 staat op het nieuwe Scalable Modular Architecture-platform (SMA) van Volvo's Chinese moederbedrijf Geely. Dat is speciaal ontwikkeld voor plug-in hybrides met een grote actieradius.

Een auto die nu al in Nederland te koop is en de techniek met de XC70 deelt, is de nieuwe Lynk & Co 08 (vanaf 55.995 euro). Die heeft in de basisversie 347 pk en de kans is groot dat de nieuwe Volvo exact hetzelfde vermogen levert.

“De XC70 is een aantrekkelijk alternatief voor klanten die elektrisch willen rijden, maar nog niet volledig overstappen,” aldus Volvo-topman Håkan Samuelsson. “Het model vormt een belangrijke schakel in ons geëlektrificeerde aanbod.”

'Snelladen' in 23 minuten

Wat de plug-in hybride Volvo gemeen heeft met veel volledig elektrische auto’s, is dat-ie kan snelladen, al ligt het vermogen vanwege de relatief kleine accu waarschijnlijk niet superhoog.

Desondanks vul je de hoogvoltbatterij desgewenst in 23 minuten van 0 tot 80 procent. Handig: de accu kan ook stroom leveren aan apparaten. Bijvoorbeeld tijdens het wildkamperen, dat in Zweden nog altijd is toegestaan.

Made in China, design by Sweden

De Volvo XC70 mag dan ‘made in China’ zijn, net als bij veel Ikea-producten, kan Volvo er wel het stempel 'Design by Sweden' op drukken. Het ontwerp sluit immers keurig aan bij de andere Volvo’s en dan met name bij de volledig elektrische modellen.

Zo heeft-ie een dichte neus met actieve luchtinlaten die de aerodynamica verbeteren. En de koplampen lijken sprekend op die van de EX90. Al lijken ze uit grote aaneengesloten leds te bestaan en niet uit losse blokken. Aan de achterkant vallen de verticale C-vormige achterlichten op. Anders dan bij de EX30 en EX90 vormen ze optisch wel één geheel en bestaan ze niet uit gescheiden units.

Rust en reinheid

Binnenin combineert de Volvo XC70 ruimte met Scandinavische rust en reinheid. Hoogwaardige materialen vormen de boventoon, en de vormgeving is strak. Zeker in combinatie met lichte kleuren en het panoramadak is de ruimte-indruk groots. Talloze opbergmogelijkheden en een premium audiosysteem maken het premiumsfeeertje compleet.

Technologie en veiligheid

Het infotainmentsysteem wordt bediend via een 15,4-inch breedbeeldscherm en ondersteunt een spraakassistent met AI. Een head-updisplay met augmented reality (92 inch projectie) is optioneel.

Gelukkig krijgt de bestuurder - anders dan bij de EX30 - in de XC70 wél een instrumentarium voor z'n neus. Updates verlopen draadloos via de cloud, maar laten we hopen dat die niet zo talrijk en rommelig zijn als bij de EX90 ...

Volvo zou Volvo niet zijn, als de XC70 geen compleet veiligheidspakket had. Met camera’s, radar en sensoren houdt de auto zijn omgeving voortdurend in de gaten. Hulpsystemen als automatisch van rijstrook wisselen, parkeerhulp en een waarschuwing voor achteropkomende fietsers als je een deur opent, zijn standaard aanwezig.