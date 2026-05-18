TEST tweedehands Mercedes GLC en Volvo XC60 - premium voor een prikkie?

Nieuw waren de Mercedes GLC en Volvo XC60 vrijwel onbetaalbaar, maar als occasion komen ze steeds meer binnen bereik. Met de juiste uitrusting overtuigen ze met comfort, veiligheid en sterke rijprestaties. Welke is de beste keus?

Wie ooit met een grote boog om deze twee premium SUV’s heen liep vanwege hun forse nieuwprijs, doet er goed aan ze als occasion een tweede kans te geven. Ze zijn nu een stuk betaalbaarder, ogen nog altijd modern en stralen kwaliteit uit.

Bestverkochte Volvo ooit

De XC60 is wereldwijd zelfs de bestverkochte Volvo ooit. In 2025 passeerde hij de 2.685.171 exemplaren van de Volvo 240 en ook op dit moment voert-ie de lijst met Volvo-modellen nog altijd aan. In Nederland is de XC60 niet de bestverkochte Volvo ooit; dat is de aloude, in Nederland gebouwde 340.

Wel is de XC60 hier altijd veel populairder geweest dan de concurrerende modellen van Audi, BMW en Mercedes. Zo staan in Nederland tegenover elke nieuw verkochte Mercedes GLC meer dan drie Volvo's XC60. Op de occasionmarkt zie je die verhouding vreemd genoeg niet terug en wereldwijd is de GLC al jaren de bestverkochte Mercedes. Of dat de nieuwe generatie (zie video hieronder) ook gaat lukken, is nog even de vraag.

Veel aanbod tweedehands GLC's en XC60's

Op Marktplaats vinden we ongeveer 800 tweedehands Mercedessen GLC (inclusief de Coupé) van de X253-generatie, het aantal gebruikte XC60's van de huidige generatie is vrijwel even groot. Binnenkort krijgt-ie in de showroom gezelschap van zijn volledig elektrische broer, de Volvo EX60.

GLC: comfort uit de topklasse

Beide SUV's draaien al heel wat jaren mee. De eerste Mercedes GLC (X253) verscheen in 2015 als opvolger van de hoekige GLK. Sinds 2022 staat de nieuwe generatie (X254) bij de dealer. Met de GLC zette Mercedes niet alleen stappen op het gebied van aerodynamica en rijeigenschappen, maar ook qua comfort.

Zo werd-ie leverbaar met opties als luchtvering en adaptieve schokdempers. Met die uitrusting lijkt de GLC alle onregelmatigheden uit het wegdek te filteren. Het resultaat is een comfortniveau dat je eerder in de topklasse verwacht.

XC60 made in Sweden, China en USA

Ook de tweede generatie Volvo XC60, sinds 2017 op de markt, is optioneel leverbaar met adaptieve luchtvering. Volvo noemt dit systeem Four C, wat staat voor Continuously Controlled Chassis Concept. Helemaal Zweeds is de 4,69 meter lange SUV overigens niet meer: de plug-in hybrides worden niet alleen gebouwd in het Zweedse Torslanda, maar ook in het ­Chinese Chengdu.

In de afwerking en het materiaalgebruik is daar overigens niets van te merken. Om de Amerikaanse importtarieven te omzeilen, zet Volvo ook een XC60-productielijn op in de fabriek in Ridgeville, South-­Carolina.

Tweedehands diesels het goedkoopst

Minstens zo belangrijk als de uitrusting is de keuze van de motorisering – en daar pakken Mercedes en Volvo het totaal ­verschillend aan. Bij Mercedes varieert het aanbod van vier-, zes- en zelfs acht­cilinders tot plug-in hybrides met diesel- (300de) of benzinemotor (300e).

Prijzen tweedehands Mercedes GLC (X253)

De GLC's met 200 tot 300 in de modelnaam zijn het meest toegankelijk en combineren voldoende prestaties met een gunstig verbruik. Bij de plug-in hybrides is wel een voorwaarden dat je geen al te grote afstanden aflegt, want het elektrisch bereik houdt niet over. Als je op maximaal 30 kilometer rekent, word je niet snel teleurgesteld.

De varianten met de viercilinder dieselmotoren zijn het goedkoopst: die heb je vanaf ca. 16.500 euro. In het algemeen geldt de GLC als een behoorlijk betrouwbare auto. Zie de aankooptips in het onderstaande artikel.

Sinds 2019 is er bovendien de 400d, met een zijdezachte zes-in-lijn diesel die 700 Nm levert. Wie het sportiever wil, komt uit bij AMG: de GLC 43 met zescilinder turbo­benzine (390 pk) of de GLC 63 met geblazen 4,0-liter V8 (476 tot 510 pk). Elke GLC heeft standaard een negentraps automaat (GLC 63: negentraps sporttransmissie met dubbele koppeling) en vierwielaandrijving.

XC60 alleen met viercilinders

Volvo houdt het overzichtelijker. Van de vijfcilinder motoren werd met deze generatie XC60 afscheid genomen. Sindsdien liggen er uitsluitend geblazen 2,0-liter viercilinders onder de motorkap. Wel zaaide het merk verwarring met de benamingen van de motorvarianten. Zo kregen diesels voorheen standaard een D in de modelaanduiding, totdat in 2019 de B4 - met dieselmotor - op de markt kwam.

Die verwarring duurde overigens niet lang, want al in 2020 werden XC60's met dieselmotor uit het Nederlandse leveringsprogramma gehaald. Of een XC60 nu een ­diesel- of benzinemotor in de neus heeft, in negen van de tien gevallen is-ie gekoppeld aan een achttraps automaat.

Prijzen tweedehands Volvo XC60

XC60 populair als plug-in hybride

Bij de plug-in hybrides combineert Volvo een door een turbo én een mechanische compressor geblazen benzinemotor die samenwerkt met een elektromotor. Aanvankelijk heetten deze versies ‘Twin Engine’, tegenwoordig gebruikt Volvo de naam Recharge.

De krachtigste uitvoering is de T8 Recharge AWD, met 310 pk uit de benzinemotor en 145 pk uit de elektromotor. Heb je eenmaal de juiste aandrijflijn gekozen, dan resteert nog een blik op de keurings- en pechstatistieken. Daar scoort Volvo iets minder dan de Mercedes, zie onderstaand artikel.

Conclusie

Ook als occasion zijn de Mercedes GLC en Volvo XC60 nog altijd forse, moderne SUV’s met een hoogwaardige afwerking. Met de juiste opties aan boord bieden ze rijcomfort en luxe op het niveau van een hogere klasse. Koopjes zijn het echter niet: zelfs oudere exemplaren blijven stevig aan de prijs.

