Mercedes GLC - problemen, aandachtspunten en betrouwbaarheid

Aankooptips

Nieuw was de Mercedes GLC tussen 2015 en 2022 voor de meeste mensen onbetaalbaar. Nu koop je tweedehands exemplaren al vanaf zo'n 15.000 euro, maar waarop moet je dan letten? We zetten de problemen en aandachtspunten op een rij.

De Mercedes GLC (X253) verscheen in 2015 op de markt als middelgrote SUV en opvolger van de hoekige GLK. Een jaar later volgde de coupévariant. Na vier jaar kwam er een opfrisbeurt, die onder meer voorzag in gewijzigde bumpers, andere koplampen (standaard led) en het nieuwe MBUX-infotainmentsysteem met Apple CarPlay en Android Auto.

Technische wijzigingen waren er in de vorm van mild hybride-motorondersteuning en verbeterde rijhulpsystemen. In de zomer van 2022 presenteerde Mercedes de tweede generatie GLC (X254).

Betrouwbaarheid Mercedes GLC

De Nederlandse Consumentenbond geeft de GLC een 8,3 voor betrouwbaarheid en ook onder apk-meesters gooit-ie hoge ogen (zie onderstaand kader).

Het onderstel is de enige component waarmee de GLC slechter scoort dan gemiddeld. De meest geconstateerde gebreken bij de keuring zijn olielekkage vanuit motor en transmissie, gebroken veren, versleten remblokken of -schijven en ongelijkmatig afgesleten banden.

Veel van de euvels aan het onderstel zijn terug te voeren op intensief gebruik van vierwielaangedreven versies. Daarnaast speelt achterstallig onderhoud vaak een rol. Kijk daarom kritisch naar de onderhoudshistorie van de auto. Zeker als het een GLC betreft die gezien zijn leeftijd opvallend veel eigenaren heeft gehad.

Op Marktplaats worden een kleine 600 tweedehands Mercedessen GLC van de X254-generatie aangeboden.

Mercedes GLC: let op de luchtvering!

De optionele luchtvering van de Mercedes GLC is een belangrijk aandachtspunt. Als het systeem volledig in orde is, bezorgt het de auto een veercomfort van topklasseniveau. Als de auto door z'n hoeven is gezakt, dan is het Airmatic-relais verdachte nummer 1. Wil het onderstel juist niet meer omlaag? Dat houdt de compressor het waarschijnlijk niet lang meer vol; vervanging is een dure klus.

Motorische problemen GLC

De motoren van de Mercedes GLC zijn over het algemeen betrouwbaar, al hadden de vroegste 2,0-liter benzinemotoren (motorcode M274) soms last van zuigerschade als gevolg van te zwakke zuigerpennen. Een zeldzaam, maar wel heel duur probleem. Let op tikkende of klapperende geluiden of een onregelmatige motorloop. Verder gaat het probleem met de zuigerpennen vaak gepaard met een overmatig olieverbruik, te herkennen aan een blauwe rookpluim uit de uitlaat.

Klinkt een tweeliter dieselmotor heel rauw? Ren hard het garageterrein af, wat een dikke kans dat de tuimelaars versleten zijn. Doorrijden leidt onherroepelijk tot ernstige en prijzige nokkenasschade. Controleer bij een plug-in hybride of het opladen normaal verloopt en laat bij voorkeur een accucheck uitvoeren. Let bij een importauto extra goed op sporen van schade en koop alleen een auto met een traceerbare onderhoudshistorie.