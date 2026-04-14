De vernieuwde Mercedes EQS krijgt een veel minder glad uiterlijk, een grotere actieradius en snellere laadtijden. Minder belangrijk, maar wel heel opvallend, is een accessoire dat zowel het comfort, de veiligheid als de efficiency ten goede komt.

De belangrijkste winst zit in de efficiëntie. De vernieuwde EQS 450+ komt volgens WLTP nu tot maximaal 925 kilometer ver op één lading. Dat is een verbetering van 13 procent ten opzichte van de vorige versie (maximaal 819 km).

Die extra kilometers zijn te danken aan een compleet nieuwe elektrische architectuur met 800-volttechniek, aangepaste aandrijflijnen en een grotere batterij (netto 122 kWh i.p.v. 118 kWh) met verbeterde celchemie.

320 kilometer in 10 minuten

Snelladen gaat eveneens sneller: met een piek van 350 kW laad je in tien minuten tot 320 kilometer bij. Ook aan een 400V-snellader blijft het systeem efficiënt dankzij een slimme verdeling van het accupakket. De EQS kan bovendien bidirectioneel laden, waardoor hij stroom kan terugleveren aan huis of – waar toegestaan – het net.

De aandrijflijn is verder verfijnd met een tweetraps transmissie op de achteras – net zoals de nieuwe GLC, zie hieronder - en krachtiger regeneratie (tot 385 kW). Dit komt zowel het verbruik als de rijbeleving ten goede.

Nieuwe neus, meer Mercedes

Ook optisch heeft Mercedes de EQS aangepakt. De voorkant oogt rechter en prominenter, met een staande ster op de motorkap (afhankelijk van uitvoering) en een vernieuwde grille met verlicht sterrenpatroon.

Dankzij een subtiele ‘bult’ (powerdome) in de motorkap krijgt de Mercedes EQS minder de uitstraling van een elektrische gladjanus en schurkt-ie dichter tegen de ‘klassieke’ S-klasse aan. De dagrijverlichting met subtiele ster-elementen moet elke associatie met Chinese nieuwkomers uitwissen.

Aan de achterkant valt heeft de EQS nog steeds een doorlopende lichtstrip op, maar het spiraalmotief loopt nu verder door in het kofferdeksel. Ook de bumpers zijn hertekend. Terwijl veel merken aan het ontchromen zijn geslagen, grijpt Mercedes juist naar het chroomwapen om de diffuser-achtige onderkant van de bumpers te accentueren. En hoewel de EQS er dus minder gladgestreken uitziet, blijft de uitstekende Cw-waarde van 0,208 onaangetast.

Steer-by-wire en slimmere demping

Technisch introduceert Mercedes als eerste Duitse fabrikant steer-by-wire in een productieauto. Hoe dat werkt en aanvoelt, lees je in het artikel hieronder.

Ook het onderstel is aangepakt. De luchtvering met nieuwe, cloudgebaseerde demperaansturing past zich voortaan vooraf aan op verkeersdrempels die via Car-to-X-data worden herkend. Het resultaat: minder deinende bewegingen, vooral achterin.

Verlichting als een vuurtoren

De Digital Light-koplampen gebruiken nu micro-led-technologie. Het lichtbeeld is daarmee ongeveer 40 procent groter en tevens tot 50 procent energiezuiniger. Grootlicht reikt tot liefst 600 meter - als bestuurder waan je je bij duisternis bijna een vuurtorenwachter. Door verbeterde camera- en kaartdata, past de verlichting zich nu ook beter en sneller aan aan de omstandigheden.

Verwarmde gordels en schonere lucht

Een accessoire dat je vast niet zag aankomen, zijn de verwarmde veiligheidsgordels voorin. Oké, je vindt ze ook in de nieuwe Maybach S-klasse, maar die valt met zijn vanafprijs van ruim twee ton in een heel andere klasse.

De geïntegreerde verwarming kan de gordelband tot 44 graden opwarmen. Zo wordt het niet alleen aangenamer aan boord op koude dagen, maar het stimuleert inzittenden ook om dikke jassen uit te trekken. Zo sluit de gordel beter aan op het lichaam, wat op zijn beurt de veiligheid ten goede komt. Bovendien zul je minder snel geneigd zijn om de klimaatregeling een tandje hoger te zetten. En dat laatste is weer goed voor de efficiency en dus de actieradius.

De luchtkwaliteit in het interieur wordt bewaakt door een hoogwaardig filter, dat tot 99,65 procent van de fijnstofdeeltjes tegenhoudt.

Hyperscreen en nieuw besturingssysteem

Binnenin blijft de MBUX Hyperscreen dé blikvanger: drie schermen onder één gebogen glasplaat van ruim 1,40 meter breed. Nieuw is het Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), dat over-the-air updates mogelijk maakt en meer functies via de cloud integreert.

Het navigatiesysteem houdt nadrukkelijk rekening met energieverbruik en laadplanning. Het systeem berekent niet alleen de snelste route, maar optimaliseert ook laadstops en accutemperatuur voor kortere reistijden.

125 lakkleuren

Klanten kunnen kiezen uit nieuwe interieurafwerkingen, waaronder grofgenerfd hout en een uitgebreide keus uit verschillende kleuren nappaleer. Al behoort een volledig vegan interieur ook tot de mogelijkheden met subtiele laurierdetails. Klagen we bij veel merken weleens dat het beschikbare kleurenpalet alleen grijstinten en zwart omvat, zo niet bij de nieuwe Mercedes EQS. Via het Manufaktur-programma zijn tot 125 lakkleuren mogelijk.





Mercedes EQS (2026) prijs

De vernieuwde Mercedes EQS is in Duitsland te bestellen vanaf 94.403 euro. Voor dat bedrag heb je de EQS 400 met een actieradius van 815 km. De EQS 450+ (met 925 km bereik) gaat bij onze oosterburen 108.635 euro kosten.

Als we naar het prijspeil van het pre-faceliftmodel kijken, verwachten we dat de Nederlandse prijzen een paar duizend euro hoger zullen liggen. Daarmee positioneert Mercedes zijn elektrische topmodel - met een actieradius die richting de magische 1000 kilometer gaat - als hightech alternatief voor de S-klasse (vanaf 136.361 euro).

Specificaties vernieuwde Mercedes EQS (2026)



Specificatie EQS 400 EQS 450+ EQS 500 4MATIC EQS 580 4MATIC Maximaal vermogen (kW) 270 300 350 430 Maximaal koppel (Nm) 505 505 750 800 Bruikbare accucapaciteit (kWh) 112 122 122 122 AC-laden (max. vermogen) 11 / 22 kW (optioneel) 11 / 22 kW (optioneel) 11 / 22 kW (optioneel) 11 / 22 kW (optioneel) DC-laden (max. vermogen) 330 kW 350 kW 350 kW 350 kW Actieradius in 10 min. laden (WLTP) 305 km 320 km 305 km 305 km Acceleratie 0-100 km/h 6,2 s 5,9 s 4,5 s 4,1 s Topsnelheid 210 km/h 210 km/h 210 km/h 210 km/h Energieverbruik (gecombineerd) 19,3–15,7 kWh/100 km 19,3–15,4 kWh/100 km 19,5–16,2 kWh/100 km 19,5–16,2 kWh/100 km WLTP-actieradius (max.) 815 km 925 km 875 km 875 km Prijs (Duitsland, incl. btw) € 94.403 € 108.635 € 123.284 € 134.732

Zodra we weten wat de Nederlandse prijzen zijn, maken we die hier bekend.