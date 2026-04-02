Zo gooit Mercedes het roer radicaal om - en dat ga jij ook merken

Nieuws

De Mercedes EQS krijgt een ingrijpende facelift. Wat die precies behelst, mogen we pas later uit de doeken doen. Maar de belangrijkste technische vernieuwing mochten we al uitproberen.

Baanbrekende technologie debuteert meestal in dure auto’s. Vervolgens vindt die geleidelijk zijn weg naar betaalbaardere modellen. Opvallend vaak nam de Mercedes S-klasse de pioniersrol op zich, bijvoorbeeld met ABS en ESP. Ooit ‘veiligheidssystemen van de toekomst’, tegenwoordig wettelijk verplicht in álle nieuwe auto’s. Van Kia Picanto tot Dacia Sandero.

Mercedes afgetroefd door Lexus ...

Toch heeft Mercedes niet altijd het heft in handen bij technische vernieuwingen en laat het zich aftroeven. Op het gebied van steer by wire, bijvoorbeeld. Al in 2024 namen we het yoke-stuur van een Lexus RZ (voorserie) ter hand, begin dit jaar kwam de productieversie op de markt.

... maar gaat stapje verder

Maar Mercedes slaat terug, de gefacelifte EQS wordt ook met steer by wire leverbaar en gaat daarbij verder dan de Japanner. Bij de Mercedes hoef je het stuur van uiterst rechts naar uiterst links maar 170 graden te verdraaien. Dat is nog geen halve omwenteling. Bij de Lexus is dat 200 graden.

Bovendien draaien de achterwielen van de Mercedes EQS mee; met niet minder dan 10 graden. Bij hogere snelheden sturen de achterwielen mee voor extra stabiliteit, terwijl de auto bij lage snelheid juist wendbaarder wordt.

Keren op een euromunt

De steer-by-wire-technologie wordt kort na de marktintroductie van de vernieuwde EQS beschikbaar en moet het stuurgevoel ingrijpend veranderen. Volgens Mercedes stuurt de EQS hierdoor lichter, directer en vooral intuïtiever.

Wij konden het systeem al even uitproberen, op een afgesloten testcircuit. Het gevoel is in het begin nog wat onwerkelijk, maar het went wonderwel razendsnel. Overpakken behoort tot het verleden, je voelt geen trillingen van slecht wegdek en het sturen gaat superdirect. En mede dankzij de meesturende achteras kun je bijna keren op een euromunt; te gek!

Ruimtelijker interieur

Een bijkomend voordeel uit zich in het interieur. Doordat het stuur compacter en platter kan worden uitgevoerd, ontstaat meer ruimte en heb je een beter zicht op het digitale instrumentarium. Instappen wordt bovendien makkelijker. Wie bij het uitstappen gewend is zich af te zetten aan de bovenkant van het stuur, grijpt daarentegen mis. Zelf moesten we daar even aan wennen, maar dat kan de leeftijd zijn ...

Mis de facelift van de EQS niet, meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Veiligheid blijft prioriteit

Een systeem zonder mechanische verbinding klinkt spannend, maar Mercedes benadrukt dat veiligheid vooropstaat. De techniek is voorzien van een dubbele back-up, zodat de besturing altijd blijft functioneren.

Mocht er toch iets misgaan, dan kan de auto dankzij achterasbesturing en gerichte remingrepen via het ESP nog steeds gecontroleerd worden gestuurd.

Nieuwe airbagconstructie

Opvallend is ook de aangepaste airbag. Omdat het stuurwiel geen gesloten rand meer heeft, is een nieuwe constructie ontwikkeld die de airbag gecontroleerd laat uitvouwen zonder in te leveren op veiligheid.

Steer-by-wire wordt leverbaar in combinatie met alle aandrijflijnen van de EQS. Voor wie het nog een stap te ver vindt, blijft een conventioneel elektromechanisch stuur beschikbaar.

Over 20 jaar ook in de Kia Picanto

Mercedes ziet steer by wire als de volgende stap in de evolutie van de autobesturing. Bij het opsommen van de voordelen legt de fabrikant de nadruk op comfort en dynamiek. Daarnaast zorgt steer by wire voor minder gewicht, minder bewegende delen en - wanneer de investeringen terugverdiend zijn - uiteindelijk ook minder kosten.

Reken daarom maar dat je de Picanto’s en Sandero’s van deze wereld over 20 jaar ook via een kabel bestuurt. Kortom, het eind van de klassieke stuurkolom is aanstaande.