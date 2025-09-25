Deze Mercedes neemt de grootste angst van EV-rijders weg

Nieuws

Van Stuttgart naar Malmö in Zweden zonder ook maar één keer te stoppen om op te laden. Het klinkt als toekomstmuziek, maar Mercedes heeft het nu al gedaan. Met een prototype van de EQS legden ingenieurs 1.205 kilometer af op een volle accu – en er was zelfs nog stroom over in de batterij.

Van Stuttgart naar Malmö zonder laadstop

De route voerde dwars door Duitsland en Denemarken naar het Zweedse Malmö. Geen afgesloten testbaan, geen gesjoemel met omstandigheden, maar gewone snelwegen en realistische omstandigheden. En dat alles zonder laadstop.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Solid-state batterij

De sleutel tot dit record is een experimentele solid-state batterij. Waar conventionele accu’s vloeibare elektrolyten gebruiken, maakt deze technologie gebruik van vaste stoffen. Dat zorgt voor een hogere energiedichtheid en dus meer bereik, zonder extra gewicht. Mercedes ontwikkelde de techniek samen met Factorial Energy en zijn Formule 1-afdeling AMG High Performance Powertrains.

De batterij is niet alleen compact en krachtig, maar ook slim ontworpen. Dankzij speciale actuatoren blijft het pakket stabiel tijdens laden en ontladen, en luchtkoeling houdt de temperatuur onder controle. Volgens Mercedes toont de test met de EQS aan dat solid-state batterijen niet alleen in het lab werken, maar ook in de praktijk.

Nog even geduld

Toch moeten we nog even wachten voordat deze techniek zijn weg naar de showroom vindt. Mercedes mikt erop om solid-state batterijen tegen het einde van het decennium in productie te brengen. Met deze recordrit wil het merk laten zien dat je in elektrische auto’s in de toekomst geen last meer hoeft te hebben van actieradiusstress. Met een solid-state batterij kunnen ze namelijk even ver of zelfs verder komen dan een auto met benzine- of dieselmotor.