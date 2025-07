Nieuws

Oké, een echte solid-state batterij is het niet. Maar de nieuwe MG4 is wel de allereerste in serie gebouwde elektrische auto met een semi-solid-state batterij. Daarbij is EV ook nog eens betaalbaar: in thuisland China vraagt MG omgerekend nog geen 10.000 euro voor de auto.

De nieuwe MG4, die volgende maand in China debuteert, krijgt een nieuw accupakket van QinTao Energy. Deze semi-solid-state batterij bevat slechts 5 procent vloeibare elektrolyt. Daarmee heeft de auto een actieradius van 537 kilometer. Let wel: dit is gemeten de rooskleurige CLTC-meetmethode. Haal daar dus gerust een kilometer of 100 vanaf.

Gelukkig heeft de batterij nog meer te bieden, waaronder een indrukwekkende energiedichtheid van 180 Wh/kg. Daarnaast zou het accupakket in koude omstandigheden (-7 °C) 13,8 procent beter presteren dan een conventionele LFP-accu.

Semi-solid-state batterij

Maar wat is een semi-solid-state accu precies en waarom is die beter dan conventionele accu's? Om te begrijpen hoe dat zit, leggen we eerst uit hoe een gewone lithium-ionbatterij werkt en daarna komen we terug op solid-state.

Een lithium-ionbatterij werkt door ionen heen en weer te laten bewegen tussen twee kanten van de batterijcel (de anode en kathode). Hierdoor worden elektronen vrijgegeven die we kunnen gebruiken als elektriciteit. De geleider - ook wel elektrolyt genoemd - die de beweging van de ionen mogelijk maakt, is in deze batterijen vloeibaar.

In solid-state batterijen wordt een vaste (solid) elektrolyt gebruikt om de ionen te geleiden. Het grootste voordeel is dat de energiedichtheid groter is dan die van lithium-ion batterijen.

De semi-solid-state batterij heeft geen vloeibare maar ook geen vaste elektrolyt. Hij is semi-vast. In andere woorden: het is een doorontwikkeling van bestaande batterijtechniek.

Welkome overbrugging

Het is een welkom compromis zolang de echte solid-state-batterijen er nog niet is. Naar verwachting duurt dit nog minimaal een jaar of vijf, maar als het zover is, kunnen we rekenen op een enorme vooruitgang in gewicht en bereik.

Nieuwe MG4

Terug naar de MG4 waar de semi-solid-state batterij in ligt. Dit accupakket is 70 kWh groot. De elektromotor drijft net zoals in de huidige generatie de achterwielen aan en heeft een piekvermogen van 161 pk.

Op 14 juli rolde het eerste exemplaar van de vernieuwde MG4 van de band in de SAIC-fabriek in Nanjing. De officiële introductie staat gepland voor 5 augustus. De verwachte prijs ligt tussen de 80.000 en 120.000 yuan, omgerekend 9500 tot 14.300 euro.

Wanneer de auto naar Europa komt en hoeveel-ie dan moet kosten, is onduidelijk, maar zo’n scherpe vanafprijs kunnen we hier op onze buik schrijven. Om het even in perspectief te zetten:: de huidige MG4 kost in Nederland tussen de 33.950 euro (Standard) en 43.950 euro (Xpower).