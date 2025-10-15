Deze ID.3-concurrent is plotseling spotgoedkoop (vanaf 339 euro)

Nieuws

Elektrisch auto's zijn over het algemeen duurder dan auto's met een benzinemotor. Daar hebben wij een oplossing voor: via onze private lease vergelijker kun je al voor minder dan 340 euro per maand in een MG4 rondzoeven.

Bekijk hier de beste MG4 private lease deal

Over de MG4

Door een aanbieding staat de MG4 vanaf 339 euro per maand in de vergelijker. Dat is een scherpe prijs voor hetgeen dat je ervoor terug krijgt. De EV biedt namelijk zowel op de achterbank als in de kofferbak genoeg ruimte voor het gezin. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de MG4, en heeft de Chinees ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De MG4 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruim, volwaardige gezinsauto - Technische specificaties basismodel niet indrukwekkend + Scherpe prijs, rijk uitgerust - Windgeluid duidelijk aanwezig + Comfortabele vering en fijne rijeigenschappen - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

Zoals gezegd is de MG4 al vanaf het basismodel (Standard) rijk uitgerust. Daarin krijg je namelijk de beschikking over zaken als 17 inch lichtmetaal, adaptieve cruise control, climate control, LED-koplampen, lane departure warning, verkeersbordherkenning, een 7 inch digitaal instrumentarium en een 10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Bij de Comfort-, Trophy Extended- en XPower- uitvoering vind je buiten een grotere batterij en snellere laadtijden ook extra’s als een warmtepomp, stoelverwarming en een 360 graden parkeercamera.

Bekijk hier de beste MG4 private lease deal

Specificaties

Uitvoering 51 kWh (Standard) 64 kWh (Comfort en Luxury) Trophy Extended Range XPower Vermogen (pk) 170 204 245 435 Koppel (Nm) 250 250 350 600 0-100 sprint (seconden) 7,7 7,9 6,5 3,8 Accucapaciteit (kWh) 51 64 77 64 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,0 kWh/100 km 16,0 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km 18,7 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 350 450 (Luxury: 435) 520 385 Laadvermogen (kW) 6,6 11 11 11 Snellaadvermogen (kW) 88 140 144 140

MG4 private lease

De MG MG4 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle MG MG4 private lease prijzen.

De MG4 is een ruime en zeer scherp geprijste EV voor het hele gezin. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom kiezen voor private lease?

Met private lease wordt autorijden makkelijker en voorspelbaarder, doordat je een vast maandbedrag betaalt waarin de meeste kosten voor de auto zijn opgenomen. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over zaken zoals afschrijving, verzekering of onderhoud. De enige bijkomende kosten waar je zelf op moet letten, zijn die voor brandstof of elektriciteit.