Nieuws

De SUV is in Europa het populairste type auto. De traditionele sedan zie je juist steeds minder op de weg. Maar er is een land waar de 4-deurs auto met aparte kofferbak nog heel gewild is. Een heel groot land ...

54 procent van de Europese nieuwverkopen in 2024 was een SUV. Door de alsmaar toenemende populariteit van dit type auto, is de sedan naar de achtergrond verdwenen. Wie in de prijsklasse tot 40.000 euro een sedan zoekt, is snel klaar. Alleen de Audi A3 Limousine, de Citroën C4 X, de Mazda 3 Sedan en de Tesla Model 3 blijven over.

Het is voor ons Europeanen nauwelijks voor te stellen, maar er zijn nog plekken op de wereld waar men graag een sedan aanschaft. In China bijvoorbeeld, nota bene de grootste automarkt van dit moment. Opvallend, want de auto's die hier ontwikkeld worden staan bol van de modernste technologie. Maar als het op de carrosserie aankomt, zijn de Chinezen nog conservatiever dan de Britten.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Sedan als statussymbool

Op motor1.com lezen we dat meer dan de helft van de in 2024 nieuw verkochte sedans wereldwijd in China terecht is gekomen (incl. Hong Kong en Taiwan). Dat komt neer op 7,89 miljoen exemplaren. De sedan wordt hier dan ook gezien als een statussymbool. Bijna elk Chinees merk heeft een sedan in zijn aanbod - in tegenstelling tot Europese merken.

Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het belangrijkste autonieuws!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Van alle autoverkopen in China kwam 33 procent op conto van de sedan. Ter vergelijk: in Nederland was dat vorig jaar slechts 5,3 procent. Reden voor automerken om de sedan dan maar helemaal te schrappen - denk aan de Volkswagen Passat die bij ons alleen als stationwagon te koop is.



Toyota verkoopt de meeste sedans

Ook in Amerika en Canada is de sedan nog altijd populair. Na China vertegenwoordigen deze landen de op een na grootste afzetmarkt met in 2024 een totaal aantal van 2,63 miljoen verkopen. Hierna volgen het Midden-Oosten (1,15 miljoen) en Latijns-Amerika (921.000). Pas dan komt Europa.

Toyota verkocht in 2024 de meeste sedans, namelijk 1,75 miljoen stuks. Daarna komt BYD met 1,51 miljoen exemplaren. Volkswagen staat op de derde plaats en wist vorig jaar 1,33 miljoen sedans op de wereld te zetten.