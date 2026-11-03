Tesla Roadster besteld en aanbetaald? Zelfs Tesla weet niet of je hem ooit krijgt

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De nieuwe Tesla Roadster belooft een van de spectaculairste elektrische auto's ooit te worden. Maar wie alvast een exemplaar reserveert, moet wel heel veel vertrouwen hebben in Elon Musk ...

Tesla geeft volgens Inside EVs namelijk zwart op wit toe dat het niet kan garanderen dat je de auto ooit krijgt. En dat terwijl je er een flink bedrag voor moet aanbetalen.

Bizarre prestaties Tesla Roadster

Na bijna negen jaar wachten heeft Tesla de tweede generatie Roadster opnieuw gepresenteerd. De elektrische sportwagen moet in 2028 eindelijk op de markt komen. Met bizarre prestaties (0-100 km/h in 1 seconde) en zelfs de mogelijkheid om sprongen te maken, heeft Tesla de aandacht weer helemaal te pakken.

Indrukwekkend, al moeten we nog zien hoeveel daarvan daadwerkelijk terechtkomt in de productieversie. En wie de kleine lettertjes bij het reserveren leest, komt een opmerkelijke waarschuwing tegen.

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Levering niet gegarandeerd

In de Amerikaanse reserveringsvoorwaarden staat dat de Roadster nog volop in ontwikkeling is. Daarom kan Tesla niet garanderen wanneer de auto wordt afgeleverd, of zelfs óf dat ooit gebeurt. Dat ontdekte de Amerikaanse website InsideEVs.

Dat is nogal wat, zeker gezien de voorgeschiedenis van de Roadster. Toen Tesla de sportwagen in 2017 voor het eerst presenteerde, zou hij in 2020 op de markt komen. Inmiddels zijn we zes jaar voorbij die oorspronkelijke deadline en kunnen geïnteresseerden nog altijd geen Roadster bij de dealer ophalen. Sterker nog: het is maar de vraag of dat in 2028 wel lukt.

Tot 250.000 dollar betalen voor een plek in de rij

Nog opmerkelijker is dat Tesla voor sommige uitvoeringen reserveringsbedragen tot maar liefst 250.000 dollar vraagt. Omgerekend is dat ruim twee ton in euro's. Maar zelfs zo'n forse aanbetaling betekent niet dat je daadwerkelijk een auto hebt besteld.

Volgens Tesla koop je met een reservering alleen een voorlopige plek op de wachtlijst. Pas wanneer de productie dichterbij komt, mogen klanten hun Roadster definitief samenstellen en een koopovereenkomst sluiten.

Ook over de uiteindelijke verkoopprijs houdt Tesla een slag om de arm. Het bedrijf benadrukt dat eventuele genoemde prijzen voorlopig zijn. Bovendien kunnen de uitrusting, technische specificaties en beschikbare opties nog veranderen.

Kortom: je legt mogelijk een vermogen neer voor een auto waarvan je de prijs nog niet weet, waarvan de specificaties niet vaststaan en waarvan zelfs de levering onzeker is.

Krijg je je geld terug?

Gelukkig is er ook goed nieuws. Wie zijn reservering annuleert voordat de definitieve bestelling is geplaatst, krijgt volgens de Amerikaanse voorwaarden zijn volledige aanbetaling terug. Dat geldt ook wanneer Tesla zelf besluit de reservering te annuleren.

Rente over het gestorte bedrag krijg je niet. Bovendien zet Tesla de aanbetaling niet op een aparte geblokkeerde rekening. Je kunt je reservering ook niet zomaar aan iemand anders verkopen of overdragen.

Elon Musk, ooit de bromance-buddy van Donald Trump, mikt nu op een marktintroductie in 2028. Maar gezien de vele gemiste deadlines uit het verleden, is enige voorzichtigheid wat ons betreft wel op zijn plaats.