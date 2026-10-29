De wereld op zijn kop: deze tesla doet langer over tanken dan over laden

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We horen het al jaren: een EV opladen duurt veel langer dan een benzineauto voltanken. Maar de nieuwe Tesla Roadster zet de wereld op zijn kop. Die moet je niet alleen opladen, maar ook tanken. En dat duurt maar liefst zes uur ...

De nieuwe Tesla Roadster is geen gewone elektrische sportauto. Tesla heeft een bijzondere truc bedacht om de auto nog sneller te maken: raketachtige stuwmotoren die werken op samengeperste stikstof. Daarmee kan de Roadster niet alleen als een raket accelereren, maar zelfs sprongetjes maken.

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Klinkt spectaculair. En dat is het ook. Maar er zit een behoorlijk onpraktisch addertje onder het gras. En dan hebben we het nog niet op de meerprijs van 200.000 euro die Tesla voor de stuwraketten gaat vragen.

Vijf seconden plezier, zes uur wachten

De stuwmotoren van de Tesla Roadster werken met stikstof die onder extreem hoge druk wordt opgeslagen in een tank van 200 liter. Wanneer het gas vrijkomt, zorgt het voor een enorme stuwkracht.

Alleen is de pret na ongeveer vijf seconden alweer voorbij. Dan moet de tank opnieuw worden gevuld. En dat duurt volgens Tesla's vicepresident voertuigtechniek Lars Moravy momenteel twee tot zes uur.

Dat vertelde Moravy bij een toelichting op de bijzondere techniek. Tesla wil de vultijd uiteindelijk terugbrengen tot minder dan een halfuur, maar zover is het nog lang niet.

Het contrast is nogal komisch. Een moderne elektrische auto kan aan een snellader in pakweg twintig minuten weer honderden kilometers rijbereik bijladen. Maar bij deze elektrische Tesla kun je na vijf seconden raketpret dus zomaar zes uur op je volgende beurt wachten. Kortom, gekkigheid voor mensen met te veel geld ...

En wáár kun je dan tanken?

Alsof die lange wachttijd nog niet vervelend genoeg is, kun je de Roadster ook niet zomaar bij het dichtstbijzijnde tankstation bijvullen.

De stikstof wordt namelijk opgeslagen onder een druk van zo'n 690 bar. Dat is veel meer dan een normale compressor aankan. Om de tank te vullen, is speciale apparatuur nodig. De investering daarin, moet je dus nog bij de meerprijs van twee ton optellen.

Niet elke Tesla Roadster heeft raketten

Overigens hoeven niet alle toekomstige Roadster-kopers zich zorgen te maken over een extra tankstop. De gewone Performance-uitvoering krijgt geen stuwmotoren.

Die zijn voorbehouden aan de extremere Thrust- en Rocket-versies. Vooral die laatste is een buitencategorie: een eenzitter die niet is goedgekeurd voor de openbare weg.

Voorlopig hoeven Nederlandse en Belgische automobilisten zich sowieso niet druk te maken over de vraag waar ze hun Tesla moeten voltanken. De productie van de nieuwe Roadster staat pas voor 2028 op de planning en de definitieve specificaties zijn nog niet bekend.

