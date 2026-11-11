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Elektrische sedans ogen in beginsel eleganter dan SUV's. Alleen zijn ze vanwege het accupakket in hun buik hoger dan vergelijkbare auto's met verbrandingsmotor. Om dat te maskeren, gebruiken onder meer BMW en Mazda een heel oud trucje.

Je ziet het vooral goed bij de nieuwe BMW i3. Die lijkt weliswaar sterk op de Neue Klasse 3-serie, maar hij is een paar centimeter hoger. Daar ontkomen fabrikanten niet aan als ze het accupakket in de wagenbodem willen monteren. En dat willen ze, want dat is gunstig voor het zwaartepunt, de gewichtsverdeling en de ruimte in de kofferbak.

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Maar een hoge sedan ziet er niet per se heel elegant uit. Dat besefte Volvo al in de jaren 80. De Volvo 240 was toen nog niet eens zo heel oud, want het model was halverwege de jaren 70 geïntroduceerd.

Zwarte dorpels en stijlen Volvo 240

Alleen leunde het basisontwerp van de carrosserie nog heel sterk op de 140-serie van eind jaren zestig. Dat begon halverwege de jaren 80 wel erg in de gaten te lopen. Je zag het vooral aan het vele plaatwerk tussen de wagenbodem en de relatief kleine ruiten.

Om dat te maskeren, begon Volvo de dorpels vanaf begin jaren 80 zwart te spuiten. Ook de portierstijlen werden zwart, zodat de ruiten groter leken. Vergelijk de gele auto hieronder maar eens met het oudere goudkleurige exemplaar.

Kunststof panelen

Ondanks die ingrepen oogde de Volvo 240 nog altijd niet als moeders slankste. Vandaar dat de fabrikant er vanaf modeljaar 1985 toe overging om de onderkant van de portieren en achterschermen te voorzien van donkergrijze kunststof panelen. En voilà, de auto leek wederom kilo's te zijn afgevallen! Zo bleef de 240 tot en met 1993 in productie, waarna hij werd vervangen door de Volvo 850.

BNW i3 en Mazda 6e doen hetzelfde trucje

We moesten aan de Volvo 240 denken, toen we de foto's van de nieuwe BMW i3 naast zijn 'Neue' brandstofbroer legden.

Want ziedaar: ook de i3 heeft zwart gespoten dorpels, die de auto optisch dieper leggen, waardoor de extra hoogte ten opzichte van de 3-serie (rode auto) minder opvalt. Dat werkt natuurlijk vooral goed bij een auto in een lichte kleur, zoals de witte i3 op de foto.

Niet lang na de nieuwe BMW i3 en 3-serie, werd de opgefriste Mazda 6e geïntroduceerd. In de nieuwe uitvoering Homura Plus Business Edition (lichtgrijze auto), lijkt de 6e van opzij slanker dankzij de zwarte, in plaats van verchroomde sierlijsten aan de onderkant die je bij de rode 6e ziet.

Het is een stokoude, eenvoudige truc, maar zoals je ziet werkt-ie wel. En dat al meer dan veertig jaar ...