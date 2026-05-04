Toyota faalt in pechstatistieken, deze betaalbare EV is betrouwbaarste auto

De ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB heeft de cijfers uit zijn jongste pechstatistieken gedeeld. Verrassing is de meest betrouwbare auto, ongeacht de leeftijd. Maar ook: de slechte score van Toyota ...

Een duidelijk patroon blijft volgens de ADAC overeind: hoe ouder de auto, hoe groter de kans op pech. Toch is dat effect de afgelopen jaren minder sterk geworden. Waar een tien jaar oude auto in 2015 nog een pechkans had van 6,5 procent, was dat in 2025 gedaald naar 3,1 procent.

Opvallend is ook dat auto’s die daadwerkelijk met pech langs de weg belanden gemiddeld steeds ouder zijn. In 2025 lag de gemiddelde leeftijd van gestrande voertuigen op bijna 14 jaar.

Minst pech-gevoelige auto

Over alle leeftijdsklassen heen blijken elektrische auto’s aanzienlijk betrouwbaarder dan modellen met een verbrandingsmotor. Dat verschil

wordt zichtbaar in de zogeheten pechkengetal (PKZ), dat aangeeft hoeveel pechgevallen er per 1000 auto’s voorkomen.

Bij vier jaar oude elektrische auto’s lag dat cijfer in 2025 op 6,5. Vergelijkbare benzine- en dieselauto’s kwamen uit op 12,5 – bijna het dubbele.

Een auto die er bijzonder positief uitspringt, is een verrassing: de BMW i3. Van de zesjarige i3's hoeft maar één op de duizend de hulp van de Duitse wegenwacht in te roepen, i3's uit 2021 hebben een pechkengetal van 0,7 en bij die van 2022 is dat zelfs maar 0,4. Daarmee scoort de i3 een PKZ-gemiddelde van 0,7.

Dat geeft vertrouwen om een tweedehands BMW i3 te scoren! Want laten we de cijfers van de kleine elektrische BMW eens vergelijken met een als betrouwbaar bekendstaande auto als de Suzuki Vitara. Daarvan liggen die cijfers op 10,4, 10,4 en 6,0. Dat brengt het gemiddelde pechkengetal op 8,93, toch scoort de Japanner veel beter dan de gemiddelde auto!

Toyota bij de zwakke broeders

Tegelijkertijd legt de pechstatistiek ook een aantal zwakke broeders bloot. Zo blijft de Toyota C-HR een opvallende negatieve uitschieter. Over meerdere bouwjaren behoort dit model tot de meest pech-gevoelige in zijn klasse. Over 2020, 2021 en 2022 ligt het gemiddelde pechkengetal op liefst 50,2!

Een vergelijkbaar beeld geldt voor andere (hybride) modellen van Toyota, zoals de RAV4, Toyota Yaris (Cross) en Corolla, die eveneens relatief vaak met pech langs de weg staan. In bijna alle gevallen blijkt een zwakke 12V-accu de oorzaak. Met de techniek van de auto's zelf is doorgaans dus weinig mis, maar hinderlijk is het wel.

Toyota neemt maatregelen

Sinds februari 2024 heeft Toyota maatregelen genomen om dit probleem te verhelpen. Toch laten de nieuwste cijfers volgens de ADAC nog geen duidelijke verbetering zien. Dus voordat je op vakantie gaat met je Toyota, check hoe gezond de 12V-accu nog is, anders zou je zomaar in de ADAC-statistieken van volgend jaar kunnen belanden!