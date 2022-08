Aankoopadvies tweedehands BMW i3 - problemen, uitvoeringen, prijzen

Onlangs stopte BMW na negen jaar en 250.000 stuks met de productie van de elektrische i3. In 2013 was hij zijn tijd ver vooruit, zowel technisch als qua design. Maakt hem dat nu tot de gedroomde tweedehands aankoop? Wat betrouwbaarheid betreft, gooit de i3 hoge ogen. Maar zo'n vroege EV kent ook nadelen. Lees hier alles over de BMW i3: problemen, uitvoeringen en prijzen.

Al in 2007 begint BMW met 'Project i', dat de basis moet leggen voor een nieuwe generatie (semi-)elektrische auto's. Het eerste concrete resultaat staat op de IAA van 2011: daar staat de i3 Concept. Het basisontwerp is volledig gericht op de integratie van een elektrische aandrijflijn, door BMW aangeduid als de Life Drive-architectuur. Twee jaar later is het productiemodel klaar, dat opmerkelijk dicht bij de conceptversie is gebleven, inclusief de verkeerd om openslaande achterportieren.

BMW i3-verkopen - Verkocht-ie een beetje?

Zeker gezien zijn afwijkende concept, mag je de BMW i3 gerust een succes noemen. Tot de recente productiestop, liepen er 250.000 van de band. Daarvan gingen er bijna 9500 naar Nederlandse kopers. Aanvankelijk bleven de verkoopcijfers beperkt tot 500 à 900 auto's per jaar. Eind 2018 zorgde de komst van de 120 Ah-versie met het grootste accupakket (42,2 kWh) voor een populariteitsinjectie. Ruim 1600 Nederlanders kochten een nieuwe i3 en in 2019 steeg dat aantal tot bijna drieduizend. Vervolgens deed BMW's compacte EV jaarlijks de nodige stappen terug, tot zo'n 250 stuks in 2022.

BMW i3-varianten - Waaruit kun je kiezen?

Aanvankelijk was er van de vijfdeurs i3 slechts één uitvoeringsvariant, die in basistrim 35.500 euro kostte. Een handbediende airco was standaard, maar cruisecontrol en stoelverwarming stonden op de optielijst. Vanaf 2016 kwamen de iets luxere Voltage Edition en High Voltage Edition en na de facelift van 2017 volgde nog een handjevol andere uitrustingsvarianten.

Interessanter zijn de technische verschillen. Tot 2016 leverde BMW de i3 uitsluitend als 60 Ah-versie, met een accucapaciteit van 22 kWh (bruto), goed voor een theoretische actieradius van 190 kilometer. Dat vond BMW zelf ook wat weinig, vandaar dat het de i3 ook met een range extender aanbood. Dat was een tweecilinder motortje met een inhoud van 647 cm3, ontwikkeld door het Taiwanese tweewielermerk Kymco.

Deze mini-verbrandingsmotor drijft niet de wielen aan, maar dient alleen om het accupakket bij te laden. Zo krikt-ie het bereik op met 100 tot 150 kilometer - totdat het 9-liter benzinetankje leeg is. Geniaal, maar het hulpmotortje vergde wel een meerprijs van zo'n 4500 euro. Een ander nadeel is dat de i3 met range extender niet (meer) in aanmerking komt voor fiscale voordelen als vrijstelling van wegenbelasting en aanschafsubsidie (SEPP). Hij wordt gezien als plug-in hybride, waarvoor je wel korting krijgt op de wegenbelasting.

In 2016 debuteerde de 94 Ah-variant van de i3 (33,2 kWh, bereik 312 km), die tot 2017 ook leverbaar was met hulpmotor. De i3 120 Ah (42,2 kWh, 359 km bereik) moest het altijd alleen met zijn accu's doen.

Altijd onze nieuwste aankoopadviezen in je mailbox?

Aanmelden

Meld je snel aan voor de Auto Review-nieuwsbrief.

Met de i3S kwam er in 2018 ook een sportieveling in het programma. De S-versie is alleen geleverd met het grootste accupakket en had 15 pk extra. Dat bezorgde hem een hogere topsnelheid (160 i.p.v. 150 km/h) en een vlottere honderdsprint (6,9 i.p.v. 7,3 s). Het maakte de i3S nog niet tot de ideale auto om met 160 km/h over de autobahn te knallen, zo ondervond Auto Review-collega Bart in maart 2018. Niet alleen omdat de accu in no-time leeg raakte, maar ook omdat-ie het te warm kreeg: "Na een kilometer of twintig (…) neemt de snelheid geleidelijk af tot 147 km/h. (…) Blijkbaar heeft de i3s het er moeilijk mee en wordt de motor afgeknepen." Het experiment om 160 km/h te rijden tot de accu leegraakte, mislukte dan ook.

BMW i3-problemen - Waar moet je op letten?

Als koper van een tweedehands EV wil je vooral weten hoe gezond het accupakket nog is. Zeker als de auto 'van nature' al niet zo'n grote actieradius heeft. Gelukkig houdt de batterij van de i3 zich in het algemeen vrij goed. Bovendien hanteerde BMW een accugarantie van 8 jaar of 100.000 tot 160.000 km (vanaf 2020). Toch kan het geen kwaad om naar een batterij-gezondheidscertificaat te vragen.

Krijg je dat er niet bij, dan is er een trucje om zelf achter de staat van de batterij te komen. Hiervoor moet je de auto starten en daarna de resetknop van de dagteller (links aan het scherm achter het stuur) tien seconden ingedrukt houden. Vervolgens kom je in een menu waarin je de optie 'unlock' moet kiezen. Na een aantal vervolgstappen geeft de auto zelf aan hoeveel kilowattuur van de oorspronkelijke accucapaciteit nog over is. Hoe de hele procedure precies in zijn werk gaat, vind je op YouTube.

Kwalitatief kent de i3 weinig problemen. Check bij een proefrit wel of het opladen goed gaat. Zo niet, dan kan er iets mis zijn met de laadpoort. Verder komen er storingen aan de stuurbekrachtiging voor, evenals defecten aan de koelluchtventilator en de warmtepomp. Als de elektromotor opvallend veel trillingen aan de carrosserie doorgeeft, kan een motorsteun versleten zijn. Vervanging is prijzig.

BMW i3-prijs - Wat kost een leuk exemplaar?

Als je niets geeft om aanschafsubsidie of vrijstelling van wegenbelasting, maar de i3 gewoon gaaf vindt, ga dan voor eentje met range extender. Ze zijn schaars, maar behoren wel tot de goedkoopste i3's van de markt, met vanafprijzen rond de 16 mille. Als je wél aanspraak wilt maken op de aanschafsubsidie van 2000 euro, controleer dan - bijvoorbeeld via de kentekencheck op finnik.nl - of de oorspronkelijke nieuwprijs niet hoger was dan het subsidiegrensbedrag van 45.000 euro.

Rijd je niet alleen naar de supermarkt en het naburige dorp met de i3, dan zouden wij de 60 Ah-versie met het kleinste accupakket laten staan. Al heeft zo'n kleine batterij ook een voordeeltje: zonder snellader duurt het opladen van nul tot honderd procent aan een normale laadpaal maar zo'n drie tot zes uur. Aan een thuisstopcontact loopt dit op tot bijna tien uur. 'Snelladen' kan bij de i3 met de optionele snellader tot maximaal 49 kW, wat betekent dat je maar iets meer dan een halfuurtje aan de laadpaal hoeft te staan.

Wie regelmatig iets langere afstanden rijdt, doet er verstandig aan minimaal voor de 94 Ah-variant te gaan. Bij voorkeur eentje met een warmtepomp. Die ondersteunt de interieurverwarming, waardoor het energieverbruik daalt en de actieradius bij koud weer toeneemt. Ook stoelverwarming is wat dat betreft een fijne optie. Een i3 met deze configuratie is te vinden vanaf ongeveer 22.500 euro.

Van de honderd i3's op Marktplaats.nl hebben ongeveer 40 stuks het grootste accupakket van 42,2 kWh. Daarvan beginnen de prijzen bij ongeveer 27.000 euro. De duurste exemplaren gaan hier ver overheen, en hebben in de meeste gevallen ook een nieuwprijs die boven de subsidiegrens van 45 mille ligt - naar aanschafsubsidie kun je dus fluiten.