Test elektrische stadsauto’s: BMW i3 is na 8 jaar op de markt nog altijd 'sjiek de friemel'

Vorige week schreven we waarom niet de Renault Zoe, maar de Fiat 500e de beste 'goedkope' elektrische auto is. Met een basisprijs van 39.995 euro kun je de BMW i3 onmogelijk als goedkoop bestempelen, maar het is wel een zelfde soort auto: een elektrische stadsauto.



De BMW i3 kwam al in 2013 op de markt. Sindsdien heeft hij twee keer een grotere batterij gekregen. De huidige i3 heeft een nettocapaciteit van 37,9 kWh en een realistische actieradius van 228 kilometer. Hij zit op één lijn met de Fiat 500e (218 km), komt verder dan de Mini Electric (161 km), maar niet zó ver als de Renault Zoe (293 km).

Wat maakt de BMW i3 zo chic?

Dat we de BMW i3 bestempelen als ‘sjiek de friemel’, heeft alles te maken met het interieur. Het ontwerp van het dashboard is inmiddels acht jaar oud, maar toch ziet het er nog altijd modern uit. Bovendien is de bediening prettig en de afwerking goed.

In vergelijking met de andere elektrische stadsauto's, is de cabine van de i3 ook nog eens verrassend ruim. Op de voorstoelen van de BMW heb je de meeste bewegingsvrijheid, met dank aan de open vloer tussen de voetenbakken.

De BMW i3 en zijn gekke deurtjes

De Renault Zoe is de enige testauto met gewoon vijf deuren. Technisch gezien heeft de i3 net zoveel portieren, maar die halve, verkeerd om openzwaaiende achterportieren blijven onhandig. Passagiers kunnen alleen in- of uitstappen als het voorportier open staat. Nu is het wel zo dat die domme deurtjes zorgen voor een brede entree. We durven oma niet op de achterbank van de Fiat of de Mini te wringen, maar bij de BMW kan het wel. En eenmaal op de achterbank valt de ruimte alleszins mee.

Smalle banden zijn een minpunt van de BMW i3

De modellen van BMW mogen dan bekend staan om hun sportieve rijgedrag, de smalle banden van de i3 gaan niet samen met een sportieve rijstijl. Iets wat onderstreept wordt door het vroeg optredende onderstuur. Wel scoort de achterwielaangedreven i3 punten met zijn goede tractie en directe besturing. In de stad is hij vlug als water.

Conclusie

Acht jaar na zijn debuut is de BMW i3 nog altijd in staat om nieuwkomers als de Fiat 500e en de Mini Electric het vuur na aan de schenen te leggen. De BMW doet dat met zijn ruime cabine, prettige bediening, goede afwerking en behoorlijke actieradius. Het is de duurste auto in de test, maar mooie spullen zijn nu eenmaal niet goedkoop.

Wil je de hele test lezen en ben je benieuwd naar alle meetgegevens, inclusief de binnenruimte van de Fiat 500e en de Mini Electric? Het staat allemaal in Auto Review 9/2021.