Waarom niet de Renault Zoe, maar de Fiat 500e de beste 'goedkope' elektrische auto is

Renault was er al vroeg bij: de Zoe kwam in 2013 op de markt. Zijn batterijpakket was destijds 22 kWh groot. De nieuwe Zoe heeft 52 kWh. Dat is een grote batterij voor zo’n klein autootje!

Fiat komt eigenlijk pas net kijken. Oké, er was in 2013 een elektrische 500 die in Californië werd verkocht, maar nadien klaagde Fiat alleen maar hoeveel geld ze dat wel niet gekost heeft. Nu zien de Italianen wel brood in elektrisch rijden, want de nieuwe Fiat 500 is er alleen met een stekker. De 500e heeft trouwens een batterij van 37 kWh (netto).

Binnenruimte: de Renault Zoe is ruimer

De Fiat 500e heeft dus een kleiner accupakket. Bovendien is-ie minder ruim. Voorin ontlopen de Zoe en de 500e elkaar niet zoveel, maar achterin is de Renault veel ruimer. Bovendien heeft hij gewoon vijf deuren en acceptabele beenruimte.

Op het achterbankje van de 500e kun je alleen wat spullen neerleggen: je favoriete tandenstoker en een rolletje plakband, bijvoorbeeld. Fiat biedt de 500e optioneel aan als 2000 euro duurdere 3+1-uitvoering. Dan zit er een extra deurtje achter het portier van de bijrijder.

Rijeigenschappen: De Fiat 500e is leuker

Dat we toch voor de elektrische Fiat 500 kiezen, heeft voor een groot deel te maken met het rijplezier. Het Italiaanse autootje heeft meer tractie dan de Fransman en laat zich met veel precisie door de bochten van ons testcircuit sturen. De besturing en het remgevoel van de overwegend comfortabele Renault Zoe missen precisie en duidelijkheid. Bovendien heeft-ie de minste grip en de grootste draaicirkel.

Prijs: hoge basisprijzen, lage gebruikskosten

Schrik niet van de hoge basisprijzen. Een Fiat 500e met de grote batterij kost al 28.600 euro en dat is de goedkoopste auto in deze test. De Renault Zoe R135 begint bij 35.390 euro.

Daar staat tegen-over dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen, de onderhoudskosten laag uitvallen en dat stroom in bijna alle gevallen beter is dan benzine. Voor de verzekering maakt het niet uit welke EV je kiest; de premies zijn zo goed als gelijk. Wat betekent dat de prijzen van de testauto's en de garantievoorwaarden van de verschillende merken. Op beide fronten scoort de Fiat 500e het best.

Actieradius en snelladen

Twee veelbesproken onderwerpen van elektrische auto´s zijn de actieradius en het opladen. De Fiat heeft een realistische actieradius van ruim 200 kilometer, terwijl de Renault bijna 300 kilometer ver komt op een acculading stroom. Dat heeft de Zoe te danken aan zijn grote batterij van 52 kWh. En die getallen zijn met snelwegkilometers in de mix.

Snelladen met 50 kW is in dit segment de norm. Fiat weet dat tijd kostbaar is en geeft de 500e een laadvermogen van 85 kW. Dat komt van pas als je lange ritten gaat maken en zo kort mogelijk wilt wachten bij de snellader. Opladen bij een laadpaal in de wijk gaat met 11 kW, tenzij je een Renault Zoe koopt. Zijn boordlader gaat tot 22 kW, wat handig is als je regelmatig inplugt op de parkeerplaatsen van lunchrooms of winkels, voor een uurtje hier of een half uur daar.

Conclusie

De Renault Zoe heeft de grootste actieradius van alle ‘goedkope’ elektrische auto’s. Toch vinden wij de Fiat 500e de betere stadsauto. Hij biedt het meeste rijplezier en combineert dat met een onverslaanbare prijs, een uitgebreide veiligheidsuitrusting, een prima actieradius en de mogelijkheid om te snelladen met 85 kW.

Wil je de hele test lezen en ben je benieuwd naar alle meetgegevens, inclusief de rijeigenschappen en de actieradius van de BMW i3 en de Mini Electric? Het staat allemaal in Auto Review 9/2021.