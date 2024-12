Vrijwel alle EV’s worden volgend jaar duurder, behalve die van Fiat

Nieuws

In 2025 moeten kopers van elektrische auto’s eraan geloven: ook zij gaan bpm betalen. Behalve als ze voor een Fiat kiezen. De Italianen nemen de aanschafbelasting voor hun rekening.

Dat maakt moederbedrijf Stellantis bekend in een persbericht. Door de bpm voor eigen rekening te nemen, zorgt Fiat ervoor dat de prijzen van zijn elektrische modellen gelijk blijven aan die van dit jaar.

Prijzen van elektrische Fiats

De goedkoopste elektrische Fiat is de nieuwe Fiat Grande Panda en die blijft leverbaar vanaf 25.990 euro. Ook het prijskaartje van minimaal 28.990 euro van de Fiat 500e blijft behouden. En de Fiat 600e staat volgend jaar wederom vanaf 35.990 euro in de prijslijst.

Ook voor alle kopers van een elektrische Abarth geldt dat ze volgend jaar geen bpm hoeven te betalen. Niet dat veel mensen hiervan zullen profiteren, want in de eerste 11 maanden van dit jaar verkocht het merk slechts 50 modellen in Nederland. Wil jij daar verandering in brengen? De Abarth 500e blijft 36.490 euro en de nieuwe Abarth 600e bestel je ook in 2025 vanaf 45.990 euro.

Zo werkt bpm voor elektrische auto's



Het kabinet maakte dit jaar bekend dat het belastingklimaat rondom EV’s er vanaf 2025 anders uit gaat zien. Er wordt minder gematst. Zo beginnen eigenaren van elektrische auto’s volgend jaar met het betalen van wegenbelasting. En wie nog geen EV heeft, gaat bij het kopen van een nieuwe elektrische auto bpm betalen.

Bpm is een eenmalige aanschafbelasting. Maar doordat de Nederlandse overheid die berekent door naar de CO2-uitstoot te kijken en EV’s uiteraard uitstootvrij zijn, was het even onduidelijk om welk bedrag het zou gaan. Dit is opgelost met een standaardtarief. Die zogenaamde vaste voet wordt op 667 euro gezet, óók voor EV’s.

Dat bedrag wordt verwerkt in de prijs van de auto, wat betekent dat alle nieuwe elektrische auto’s vanaf 1 januari 2025 minimaal 667 euro duurder worden. Tenzij ze een Fiat-badge op de neus dragen ...