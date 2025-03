Abarth 600e test: wedden dat je de elektrische Fiat 600 nu wel wilt hebben?

Tests

De Abarth 600e is de krachtigste Abarth ooit. Maar hij is ook elektrisch. Rijmt dat een beetje met de brullende race-historie van het Italiaanse merk?

Als er één automerk is dat verschrikt moet hebben opgekeken toen Europa aankondigde dat er vanaf 2035 alleen nog nieuwe elektrische auto’s mogen worden verkocht, is het Abarth wel. Het in 1949 door (de overigens in Oostenrijk geboren) Carlo Abarth opgerichte tuningbedrijf staat bekend om zijn racesuccessen van weleer en stevig opgevoerde Fiatjes 500. Zo stevig, dat het motorkapje niet meer dicht kon vanwege alle extra onderdelen en op een kier bleef staan.

De historie van Abarth is doorspekt met benzinedampen en olie. Een Abarth is snel en maakt kabaal. Maar daar is nu verandering in gekomen. Geen gedonder meer, maar gezoem. De Abarth 500e was er al. Die schreef meteen geschiedenis als eerste elektrische Abarth ooit. De grotere Abarth 600e pakt ook een titel, die van krachtigste Abarth aller tijden. Het is feitelijk een technisch aangepaste Fiat 600e, maar dan 300 keer leuker.

Abarth 600e: 240 of 280 pk

De instapper, de Turismo, heeft een vermogen van 240 pk. Die worden stuk voor stuk losgelaten op de voorwielen. Wie meer wil, kan terecht bij de Scorpionissima, die 280 pk op het asfalt gooit. Ook alleen via de voorwielen. Opletten dus als je over de eeuwenoude Via Appia bij Rome rijdt, want bij vol 'gas' blijft geen steen op zijn plek liggen en heb je zo het Italiaanse ministerie van cultuur aan je broek.

Abarth bouwt 1949 exemplaren van de Scorpionissima, naar het geboortejaar van het merk. De Turismo kun je kopen tot je erbij neervalt.

Fenomenale grip

De Abarth 600e is uitgerust met een mechanisch sperdifferentieel. Het sper zorgt ervoor dat de voorwielen geen moeite hebben met het hoge vermogen. Dat blijkt in de praktijk voorbeeldig te werken. Vooral in bochten beschikt de Abarth 600e over een fenomenale grip. De besturing is scherper dan peperoncino, Italiaanse chilipepers, en je kunt de 600e uiterst nauwkeurig plaatsen.

Beide handen aan het stuurwiel

De 1600 kilogram zware Abarth 600e accelereert met gemak naar 100 km/h (de Scorpionissima doet er 5,85 seconden over), maar het is zaak om het stuur stevig vast te pakken, zo voelbaar zijn de aandrijfkrachten. Vooral op slecht wegdek en in messcherpe bochten moet je het stuur goed omklemmen. Op een mooie vlakke ondergrond, zoals het asfalt van de Nederlandse snelwegen, is dat minder nodig en is de rijervaring vooral soepel en stabiel.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief, dan krijg je elke week een rijtest in je mailbox.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wie het allemaal wat te intens vindt, kan simpelweg overschakelen op de rijstand Turismo. Met minder koppel (300 i.p.v. 345 Nm) en vermogen (150 i.p.v. 240 pk) en een lagere topsnelheid (van 200 naar 150 km/h) wordt de Abarth 600e minder explosief.

Wie juist Italiaans temperament wil, schakelt over naar ‘Scorpion Track’, de rijstand waarin de schorpioen van Abarth zijn meeste gif injecteert, met een rijbeleving die we gerust mogen omschrijven als spectaculair. Om het plaatje compleet te maken, laat je geluidsgenerator brullen als een Abarth 595 Competizione op benzine.

Lees de volledige test van de Abarth 600e in Auto Review 02/2025.