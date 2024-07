Waarom de Abarth 500e plotseling 2000 euro goedkoper is geworden

Nieuws

Tot voor kort moest je 38.490 euro meenemen naar de Abarth-dealer voor een Abarth 500e, nu neemt de verkoper zomaar genoegen met 2 mille minder. Bij de cabrio loopt het voordeel zelfs nog verder op.



Bij zijn introductie kostte de Abarth 500e maar liefst 44.000 euro, aangezien destijds alleen de speciale uitvoering genaamd de Scorpionissima beschikbaar was. Vorig jaar werd de EV met de komst van een nieuwe instapper opeens 4500 euro goedkoper, later ging daar nog eens 1000 euro vanaf.



Abarth 500e prijs

Nu haalt Abarth dus nog eens 2000 euro van de prijs af. Het gaat hierbij om de hatchback. De nieuwe vanafprijs is 36.490 euro voor de 500e in Urban-uitvoering, voor een Turismo betaal je 4000 euro extra. Voor de meerprijs krijg je onder andere een JBL-audiosysteem, grotere velgen, privacy glass, suede en leren bekleding en keyless entry.

De open variant van de sportieve 500e - dus met het stoffen roldak - wordt zelfs 3000 euro goedkoper. Voor de Urban betaal je 38.990 euro, de Turismo is net zoals bij de dichte 500e 4000 euro duurder. Het prijsverschil tussen de hatchback en cabrio is door de prijsveranderingen logischerwijs ook kleiner geworden.

De nieuwe prijzen van de Abarth 500e

Carrosserie Uitvoering Prijsverandering Nieuwe prijs Hatchback Urban - €2000 €36.490 Turismo - €2000 €40.490 Cabrio Urban - €3000 €38.990 Turismo - €3000 €42.990

Abarth 500e specificaties



Welke versie je ook kiest, de Abarth 500e heeft altijd 155 pk en 235 Nm koppel. Vanuit stilstand zit je in 7 seconden op 100 km/h. Best snel dus, maar de batterij is ook snel weer leeg. Na maximaal 265 kilometer is de acculading stroom alweer opgesnoept.



Een beetje flauw

Naast de prijsverlaging bieden de Italianen ook een extraatje wat betreft de standaarduitrusting aan. Vanaf nu is de EV standaard uitgerust met een achteruitrijcamera.

Het andere presentje is een beetje flauw van Abarth. De Italianen melden trots dat vanaf nu ‘Intelligent Speed Assist’ standaard wordt meegeleverd, maar dit systeem hebben we natuurlijk te danken aan de Europese Unie. Hiermee krijgt de bestuurder een melding als-ie te hard rijdt. Volgens Abarth helpt dit ‘om de rechtervoet in bedwang te houden’, maar als je het ons vraagt koop je een Abarth juist omdat je een rechtervoet hebt als Michael Flatley.



Alle hulp welkom

De prijsverlaging is welkom, want de Abarth 500e slaat vooralsnog niet aan Nederland. In de eerste zes maanden van dit jaar ging de EV 24 keer over de toonbank. In 2023 ging dat niet veel beter met 26 verkopen.