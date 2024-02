Abarth heeft wat goed te maken en dit is het resultaat

Nieuws

Abarth heeft na de Abarth 500e iets goed te maken, want met een topsnelheid van 155 km/h word je nog ingehaald door een Panda. Hoe snel de binnenkort onthuld wordende Abarth 600e gaat, is nog niet bekend, maar het is in ieder geval de sterkste Abarth ooit.

Gelukkig voor Abarth gaat het bij een sportieve auto niet alleen om de topsnelheid, maar vooral om de beleving en de rijeigenschappen. Wat dat betreft scoort de Abarth 500e wel punten. Maar de Abarth 600e belooft nog leuker te worden. Al is-ie gebaseerd op de Fiat 600e en daardoor minder guitig om te zien.

Abarth heeft nu de eerste foto van de Abarth 600e vrijgegeven, plus wat informatie. Zo bedraagt het vermogen 240 pk. Dat is meer dan een Abarth ooit leverde. Verder zegt Abarth dat de auto is uitgerust met een limited slip-differentieel en dat-ie op speciale banden staan die ontwikkeld zijn met ervaringen uit de Formule E.

De driftende Abarth 600e die je op de foto ziet, is de gelimiteerde Scorpionissima. Hiervan worden 1949 exemplaren gebouwd. De Abarth-liefhebber weet waar dit getal vandaan komt, in 1949 werd het merk opgericht door Carlo Abarth.

Abarth belooft een uitstekende stabiliteit en tractie en zegt dat dankzij het differentieel en de speciale banden de prestaties tot nieuwe hoogten gebracht worden. Maar nog geen woord over de topsnelheid en ook naar het 0-100 km/h-sprintje is het nog gissen.

De Abarth 600e bevindt zich momenteel in zijn laatste testfase en wordt binnenkort definitief onthuld.