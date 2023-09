TEST: elektrische Abarth 500e schrijft geschiedenis, maar is ook een beetje sneu

Met de nieuwe Abarth 500e schrijft Abarth geschiedenis. Het is de eerste elektrische Abarth ooit. Maar ook de eerste Abarth die met een topsnelheid van 155 km/h langzamer is dan een huis-tuin-en-keuken Fiat Panda. Die haalt namelijk 164 km/h. Een beetje sneu is dat wel. Toch kun je heel veel lol beleven met de Abarth 500e.

Gelukkig voor Abarth draait het bij een sportwagen(tje) niet alleen om topsnelheid. Het gaat ook om de wegligging, de snelheidsbeleving en het rijplezier. En op al deze gebieden stelt de Abarth 500e geen teleur. Zelfs niet qua motorgeluid. Want ook al rijdt de Abarth 500e elektrisch, hij brult er op los. Niet met de uitlaat maar met een speciale sound generator met vier speakers. Het geluid is niet van echt te onderscheiden. Abarth noemt het een eerbetoon aan de Abarth 595 en 695 met benzinemotor maar wie dat wil, kan het ook uitschakelen. Dat is wel zo prettig voor de buren als je bij het krieken van de dag wegrijdt.

Dat de Abarth 500e gebaseerd is op de eveneens elektrische, maar bravere Fiat 500e, ziet zelfs Andrea Bocelli. Maar de Abarth oogt agressiever dankzij zijn bredere voorbumper met spoilerlip, tientallen kleine luchtinlaten, een diffuser en sportieve 17- of 18-inch lichtmetalen wielen. Het interieur is ruimer dan van de Abarths 500 met verbrandingsmotor en op veel plaatsen is het bekleed met alcantara, zoals op het dashboard. Dit prettig aanvoelende materiaal vind je ook op het sportstuur met het logo van een schorpioen en een blauwe 12 uur-markering.

De Abarth 500e heeft 155 pk, terwijl zijn voorgangers met verbrandingsmotor 165 en zelfs 180 pk aantikten. En dan is de 500e door zijn accupakket van netto 37,8 kWh (bruto: 42,2 kWh) ook nog eens ruim 300 kilo zwaarder. Het leeggewicht bedraagt 1310 kilo. Dat is voor een elektrische auto bijzonder weinig, maar voor een Abarth juist opvallend veel. Toch valt er voor sportievelingen genoeg te genieten.

Veel grip

Ondanks zijn voorwielaandrijving blijkt de 500e op nat wegdek veel grip te bieden. De gunstige gewichtsverdeling van 57 procent voor en 43 procent achter, de iets langere wielbasis en de toegenomen spoorbreedtes zorgen dat je de Abarth 500e goed kunt plaatsen en met veel vertrouwen door de bocht kunt jagen. De geventileerde remschijven rondom laten zich in het samenspel met het regeneratief remmen goed doseren. Aan sportieve rijeigenschappen ontbreekt het de elektrische Abarth in ieder geval niet.

Abarth 500e heeft een bescheiden actieradius

De actieradius van zowel de dichte als de open variant is een bescheiden 265 kilometer (WLTP). Als je een lange rit wil maken, bijvoorbeeld naar Wenen, de geboorteplaats van de later tot Italiaan genaturaliseerde grondlegger Carlo Abarth, laat het standaard 10,25-inch navigatiescherm zien waar je onderweg kunt laden. Geniet tijdens de laadsessie gerust van due cappuccini, want met een laadvermogen van 85 kW duurt het ongeveer 35 minuten voordat de batterij voor 80 procent opgeladen is.

Abarth 500e test conclusie

Met de 500e blijft Abarth trouw aan zichzelf, want het rijplezier en de snelheidsbeleving zijn top. En als je wilt, brult het wagentje er flink op los. Maar de kleine actieradius maakt snel een einde aan de fun. Over de topsnelheid zullen we het maar niet hebben …

