BMW trekt lange neus naar Volvo met dit nieuwe model

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BMW is begonnen met het testen van een elektrische stationwagon die waarschijnlijk i3 Touring gaat heten. De praktische EV wordt waarschijnlijk eind 2027 onthuld en kan BMW een belangrijke voorsprong geven op Volvo.

Juist het Zweedse merk wordt traditioneel sterk geassocieerd met stationwagons, maar heeft nog altijd geen elektrische Estate in zijn aanbod. Er zijn sterke aanwijzingen dat er wel een elektrische Volvo V60 zit aan te komen, maar het wordt waarschijnlijk wel 2028 voordat die auto op de markt komt.

BMW i3 Touring gespot bij München

De eerste prototypen van de BMW i3 Touring zijn inmiddels gespot tijdens testritten in het regenachtige München. Hoewel de auto nog stevig is gecamoufleerd, is de langgerekte daklijn duidelijk zichtbaar. Daarmee wordt de elektrische i3-familie, naast een sedan, uitgebreid met een praktischere stationwagon.

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Wel praktisch, geen SUV

Aan de voorkant zal de Touring waarschijnlijk nauwelijks verschillen van de i3 Sedan. Achter de B-stijl verandert het ontwerp echter volledig. De elektrische stationwagon krijgt andere achterportieren, nieuwe achterlichten en een aangepaste bumper.

Ook de daklijn loopt vanzelfsprekend verder door, zodat achterin meer ruimte ontstaat voor bagage. Daarmee richt BMW zich op automobilisten die wel elektrisch willen rijden, maar niet automatisch voor een SUV willen kiezen.

463 pk en vierwielaandrijving

Een van de geplande uitvoeringen zou de naam i3 Touring 50 xDrive krijgen. Deze versie beschikt volgens de eerste informatie over een elektromotor op beide assen en heeft daarmee vierwielaandrijving. Het gecombineerde vermogen zou uitkomen op 463 pk.

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Snelladen zou met maximaal 400 kW kunnen. Daarnaast wordt gesproken over een rijbereik van maximaal 900 kilometer. Dat cijfer is nog niet officieel door BMW bevestigd en zal vermoedelijk alleen gelden voor de zuinigste versie.

De BMW i3 Touring wordt naar verwachting eind 2027 op de markt gebracht. Prijzen en definitieve technische specificaties worden naar verwachting eerder dat jaar bekendgemaakt.