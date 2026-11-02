REVIEW – Van deze elektrische auto wordt zelfs de grootste EV-hater hebberig (+ video)

Tests

Het is even wennen om in BMW’s beroemdste model te rijden zonder een zescilinder te horen. Maar de elektrische BMW i3 heeft ons al snel voor zich gewonnen.

Wat valt op aan de BMW i3?

De i3 had ons vanaf de eerste foto’s bij de kladden. Hoewel de techniek volledig nieuw is, blijft de i3 visueel duidelijk een BMW 3-serie. De bekende proporties – lange wielbasis, korte overhangen en een sportieve daklijn – blijven behouden, maar zijn vertaald naar een strakker en moderner design. De i3 is dan ook maar 4 centimeter hoger dan de huidige Dreier.

De typische BMW-nieren in de grille zijn anders dan anders: ze vormen nu eigenlijk één geheel met de nieuw ontworpen verlichting. Aan de achterkant raken de twee smalle, horizontale lichtunits elkaar net niet in het midden. Het knappe is dat de i3 geen opzichtig spoilerwerk nodig heeft om sportief voor de dag te komen. Kijk eens naar de snaarstrakke zijkant: die is simpel en puur en daarom zo mooi.



Die nadruk op stijl en eenvoud werd binnenin doorgetrokken. Het grote scherm achter het stuur is verdwenen. In plaats daarvan krijg je de rijinformatie (snelheid, navigatieaanwijzingen) aangereikt via BMW Panoramic Vision, een brede informatiestrook onder aan de voorruit. Het is bijzonder prettig en rustgevend. Wil je nog meer info, dan projecteert een head-up display de snelheid en navigatie ook op de voorruit.

Bekijk ook de video, waarin we je in 5 minuten bijpraten over de i3.

Wat is goed aan de BMW i3?

De BMW i3 markeert een kantelpunt. Hij laat zien dat elektrische auto’s ook technisch steeds meer superieur worden aan auto’s op benzine. Dat blijkt als we de specs van de i3 50 xDrive vergelijken met die van de BMW 320 op benzine. Beide modellen kosten in Nederland ongeveer 64.000 euro. De i3 heeft een actieradius van 912 kilometer; bijna 5 kilometer méér dan de BMW 320 met zijn tank van 59 liter en zijn verbruik van 6,5 l/100 km. Zijn grote bereik heeft de i3 te danken aan zijn enorme batterij van 108,7 kWh en zijn bescheiden stroomverbruik van 13,4 kWh/100 km.

Tegenover die zuinigheid staan sportwagenprestaties; de twee elektromotoren die samen 469 pk leveren, hebben aan 4,7 seconden genoeg voor de sprint van 0 naar 100. Daarmee vermorzelt hij de BMW 320, die aan zijn maximum zit bij 211 pk en 7,4 seconden over dezelfde sprint doet. Dankzij de 800V-techniek is snelladen ook zo gepiept. De i3 50 xDrive kan 400 kW aan, meer dan de meeste Nederlandse laadpalen kunnen leveren.

Er is heel wat getest, fijngeslepen en opnieuw getest voordat het ontwikkelingsteam tevreden was over de rijeigenschappen. Die inspanningen hebben resultaat gehad; de i3 50 xDrive is een genot op bochtige wegen. De besturing is scherp en direct en de auto laat veel speelruimte voor de bestuurder. Het is wonderlijk hoe weinig je bij het insturen merkt van de massa van bijna 2300 kilo. Ondanks dit hoge gewicht voelt de auto lichtvoetig aan. Hoewel de i3 50 xDrive vierwielaandrijving heeft, wordt het grootste deel van het vermogen naar de achterwielen gestuurd.

Onze testauto heeft het standaardonderstel, zonder adaptieve dempers. Je mist ze ook niet, de balans tussen sportief en comfortabel is perfect. Optioneel kun je een adaptief M-onderstel bestellen, maar wat ons betreft volstaat de basisafstemming ruimschoots. Het enige wat we missen, is de mogelijkheid om via flippers achter het stuur met de remenergie te spelen. Daarmee kun je de auto voor elke bocht precies zo sterk laten vertragen als je wilt.

Wat kan beter aan de BMW i3?

De enorme batterij zorgt ook voor een enorm gewicht van 2,2 ton; ruim 500 kilo meer dan de BMW 320. Achter in de i3 steekt het bekende EV-euvel de kop op, waarbij je met opgetrokken knieën op de achterbank moet zitten vanwege de batterij in de vloer. Ook de been- en hoofdruimte houden niet over voor lange mensen. Voorin schurkt de linkerknie van de bijrijder tegen de brede middentunnel. Een handgreep ontbreekt in de i3.

Wat we tijdens het rijden missen, is de mogelijkheid om via flippers achter het stuur met de remenergie te spelen. Daarmee kun je de auto voor elke bocht precies zo sterk laten vertragen als je wilt.

Wat is de prijs van de BMW i3?

De BMW i3 staat al bij de dealer, al is het aanbod nog beperkt. De i3 40 xDrive is met 57.891 de ’instapper’, en heeft al een WLTP-range van 710 km, een laadvermogen van 300 kW en een vermogen van 374 pk. Onze 50 xDrive kost 63.301 euro, al laat de BMW-verkoper dat bedrag graag oplopen als hij je een uitgebreide optielijst voorschotelt. BMW werkt ook aan een elektrische M3 en er staat een stationwagon op de planning.

Wat vind ikzelf van de BMW i3?

Het gebeurt niet zo vaak dat we hebberig worden van een testauto. De i3 50 xDrive combineert een ingetogen, maar zeer herkenbaar BMW-design met vooruitstrevende techniek en uitgebalanceerde rijeigenschappen. Hoewel liefhebbers het benzinegeluid misschien missen, weet BMW zijn sportieve DNA moeiteloos in een EV te verpakken.