Met deze 5 tweedehands EV's valt de wegenbelasting in 2026 reuze mee

Inspiratie

In 2025 krijg je als EV-rijder nog 75 procent korting op de wegenbelasting. Vanaf volgend jaar wordt dat fors minder. Het gewicht van een elektrische auto wordt dus een belangrijke factor in de maandelijkse kosten. Daarom gaan we op zoek naar lichte EV’s voor een goede prijs.

Momenteel betaal je nog slechts 25 procent wegenbelasting voor een volledig elektrische auto. Of beter gezegd: een volledig uitstootvrije auto. Want ook waterstofauto’s als de Toyota Mirai vallen onder de kortingsregeling. Voor de duidelijkheid: daarbij is het tarief voor ­benzineauto’s het uitgangspunt, met het leeggewicht als grondslag.

Van 75 naar 30 procent korting

Per 1 januari 2026 komt er een eind aan de huidige 75 procent korting op de wegenbelasting (officieel: motorrijtuigenbelasting of mrb) voor elektrische auto’s. Volgens het Belastingplan van het demissionaire kabinet wordt dat 30 procent. Al moet het parlement dat nog goedkeuren.

Oftewel: in plaats van 25 procent, gaat de EV-rijder straks 70 procent betalen. Dat blijft zo tot en met 2028, om in 2029 te stijgen naar 75 procent. Vanaf 2030 is het helemaal uit met de kortingspret en geldt voor uitstootvrije auto’s het normale (benzine)tarief.

Zoveel mrb betaal je in 2026 voor populaire EV's

Voor een iets beter beeld, geven we een paar rekenvoorbeelden. Neem de populaire Skoda Enyaq. Met de grote accu (77 kWh) weegt deze auto 2041 kilo. Desondanks kost-ie nu nog slechts 95 euro per kwartaal in de wegen­belasting. Van 2026 tot en met 2028 stijgt dat naar zo’n 260 euro. Bijna drie keer zoveel dus.

Ter vergelijking nemen we de Opel Corsa-e (50 kWh) van 1445 kilo. Daarvoor wil de Belastingdienst nu elk kwartaal nog 56 euro vangen. Vanaf volgend jaar stijgt dat naar ruim 150 euro.

Ten opzichte van de Enyaq bespaar je dus 110 euro per kwartaal. Op jaarbasis zit je dan op een verschil van 440 euro.

Wij hanteren voor onze zoektocht een maximaal mrb-bedrag van 197 euro per kwartaal (provincie Utrecht). Dat komt overeen met de wegenbelasting voor een benzineauto van 1251-1350 kilo. Wil je hoogstens dat bedrag voor een EV betalen, dan mag-ie maximaal 1650 kilo wegen.

Aankooptips tweedehands elektrische auto

Dé kritische component bij een elektrische auto is het accupakket. Gelukkig hanteren de meeste merken daarvoor een garantie­termijn van acht jaar. Mochten er daarna accumodules stukgaan, dan kunnen die vaak los worden vervangen. Maar vraag altijd om een officieel testrapport van het batterijpakket, of laat zelf een accucheck ­of state-of-health-test uitvoeren.

Rijd je vaak langere afstanden? Dan is naast een toereikende actieradius ook een wat hoger snellaadvermogen handig. Reken bij lichte EV’s niet op topwaarden van meer dan 200 kW – 80 kW is oké. Met deze overwegingen in het achterhoofd, hebben we uit de 14.000 tweedehands EV's op op Marktplaats.nl vijf relatief lichte EV's geselecteerd.

Opel Ampera e Business Executive - 2020 - 48.006 km - € 16.495

Ooit leek de Opel Ampera-e de doorbraak van de betaalbare EV te gaan f­orceren. Voor z’n prijs had-ie een grote actieradius en met de ruimte was al helemaal niks mis. Helaas zorgde de brandgevoelige accu voor een kink in de kabel. Maar nu heb je er voor ruim 16 mille een prima occasion aan, want de originele batterij heeft plaatsgemaakt voor een nieuw, veilig exemplaar, met ook nog iets meer bereik.

Deze tweedehands Opel Ampera-e Executive Business heeft leren bekleding, stoel- en stuur­verwarming en een achteruitrijcamera. De blauwe lak maakt ’m vanbuiten net even frisser dan al die zwarte en grijze Ampera’s. Helaas heerst binnenin Koning Kunststof.

De voorwielen hebben wat weinig tractie en vanwege de 1-fase ­AC-­lader kost volledig opladen aan een normale laadpaal minimaal 9 uur. Snelladen kan met 50 kW. Ondanks de lage kilometerstand moet je bijbetalen voor garantie. Maar dat doet niks af aan de ruimte, de uitrusting en de prestaties. Hij heeft een officiële actieradius van 410 kilometer en gaat in 2026 gemiddeld 194 euro per kwartaal aan mrb kosten.

BMW i3 Unique Forever Edition - 2022 - 40.188 km - € 25.950

De BMW i3 was in 2013 een van de eerste EV’s die écht een statement maakte. Met de constructie van koolstofvezel en aluminium hield BMW het gewicht laag. Dat maakt hem wendbaar en efficiënt én het houdt de wegenbelasting in de hand. Het interieur blijft uniek: duurzame materialen, een luchtige indeling en een futuristisch dashboard geven de i3 een eigen sfeer.

Deze gebruikte BMW i3 Unique Forever Edition is een afscheidsversie die koperkleurige accenten combineert met een mooie uitrusting. Exclusief leer, Harman ­Kardon-audio, stoel­verwarming en een achteruitrijcamera weten het licht verouderde concept fraai te maskeren. Zo is de ruimte voor personen en prullen niet overdadig.

En het bereik? Vergelijkbaar met een even dure, nieuwe Citroën ë-C3. Terwijl het DC-laadvermogen (50 kW) veel lager is. Maar ja, je vergelijkt een echte Picasso toch ook niet met een vlooienmarktschilderij dat een huilend jochie afbeeldt? Volgens de WLPT-norm komt deze BMW i3 exact 359 ver op een volle batterij. Elke drie maanden vraagt de Belastingdienst je een bijdrage van 120 euro.

Hyundai Ioniq Comfort (38 kWh) - 2021 - 57.620 km - € 17.895

Deze Hyundai Ioniq is misschien geen pionier zoals de vroege Tesla’s of de BMW i3, maar hij is wel de oervader van de hedendaagse Ioniq-modellen van Hyundai. Het is een solide, alledaagse elektrische auto, die voldoende actieradius biedt voor niet al te lange ritten. Bovendien is hij uitgerust met een warmtepomp, wat het verbruik bij koud weer gunstig beïnvloedt.

Deze tweedehands Ioniq ging in 2021 op kenteken, wat betekent dat-ie niet alleen een moderner infotainment­systeem heeft dan eerdere Ioniqs, maar ook een groter accupakket (netto 38,3 tegenover 28 kWh). En dus een groter bereik. Maar er zijn ook nadelen. Dat-ie zwaarder en dus duurder in de wegenbelasting is, ­verbaast ons niet. Maar dat Hyundai de DC-laadsnelheid heeft beperkt van 70 naar 44 kW, is wel een beetje raar. Hierdoor duren eventuele laadstops onderweg langer. Wel iets om mee te wegen. Als het om betrouwbaarheid gaat, zijn beide versies uit hetzelfde degelijke Koreaanse hout gesneden. Per kwartaal ben je voor deze Koreaan 175 euro mrb verschuldigd.

Citroën ë-C3 Comfort Range Max - 2024 - 4342 km - € 23.690

Eigenlijk wil Citroën met de ë-C3 hetzelfde als Opel zes jaar geleden met de Ampera e: een elektrische auto voor de massa bouwen. Alleen is de elektrische C3 nog een stuk goedkoper dan zijn Opel-collega. De 44 kWh-batterij van dit bijna kakelverse exemplaar zorgt voor een WLTP-actieradius van 320 kilometer, wat in dit prijssegment zeker niet verkeerd is. Een eigenschap waarmee de compacte Fransman zijn meeste concurrenten de loef afsteekt, is zijn veercomfort.

Daarnaast oogt het ruime interieur fris en is het doordacht vormge­geven. In deze Max-versie is het ook aardig aangekleed, al is er nog genoeg hard plastic aanwezig. Hij heeft prettige voorzieningen zoals klimaatregeling, extra dik gevoerde stoelen, mooi lichtmetaal en een achteruitrijcamera. Een warmtepomp ontbreekt daarentegen en de snelweg is niet het typische domein van deze compacte EV. De hondersprint duurt 11,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 132 km/h. En de wegenbelasting? 157 euro per drie maanden.

Fiat 500e 3+1 Icon 42 kWh - 2023 - 14.568 km - € 22.895

Het extra achterdeurtje maakt van deze Fiat 500e 3+1 niet meteen een MPV, wel is het handig om kinderen of honden in en uit te laten stappen. In stadsverkeer komt ook deze tweedehands 500e uitstekend tot zijn recht. Hij is heerlijk vlot en wendbaar zodat je tijdens de jacht op een parkeerplaats al die grote elektrische SUV’s met gemak aftroeft. Wat zijn prestaties en zitcomfort voorin betreft, hoef je de Nederlandse snelweg niet te schuwen. Al moet je daar wel de actieradius nauw­keurig in de gaten houden.

Krap betekent bij de 500e Iconic zeker niet karig. Hij heeft standaard Apple CarPlay en Android Auto en ook automatische klimaatregeling is ­aanwezig. Voor grote hoeveelheden bagage ben je bij de 500 aan het verkeerde adres, maar elektriciteit laden gaat ’m best ­aardig af. AC-laden met 11 kW is geen probleem en snelladen gaat met 85 kW. Daarmee zit de kleine batterij na een halfuurtje snelladen weer voor 80 procent vol. Het mrb-bedrag per drie maanden valt mee: 138 euro.