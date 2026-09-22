De vraag naar deze Europese EV is zo groot, dat de fabriek dag en nacht door draait

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De Europese auto-industrie heeft het moeilijk. De prijzen staan onder druk, tegelijkertijd bleef de vraag naar EV's lang achter bij de verwachtingen. Maar nu lijkt er een kentering op komst. Vooral één specifiek Europees model profiteert daarvan.

Het grootste hoofdpijndossier voor onder meer Volkswagen, BMW, Mercedes en Audi heet China. Dan hebben we het niet alleen over de concurrentie van goedkope Chinese auto's in Europa, maar ook over de sterk gedaalde vraag naar Europese auto's op de Chinese markt.

Dat laatste komt deels doordat de Chinese economie veel minder hard groeit dan enkele jaren geleden. Onzekerheid en een hoge jeugdwerkeloosheid zorgen ervoor dat mensen grote aankopen uitstellen.

En áls ze dan een auto aanschaffen, gaat de voorkeur vaker uit naar een rijk uitgerust, goedkoop model van eigen bodem. Zo lopen steeds meer Chinezen de showrooms van dure Europese merken voorbij. Vooral bij jongere Chinezen is deze trend duidelijk zichtbaar.

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Sterke Europese vraag naar EV's

De prognoses over de Chinese markt beloven vooralsnog weinig goeds voor Europese automerken. In Europa stijgt de vraag naar EV’s daarentegen sneller dan verwacht. In de maand augustus realiseerden EV’s op de belangrijkste automarkten van Europa een marktaandeel van meer dan 30 procent. In Nederland was dat zelfs 48,9 procent en in België 46,2 procent.

Al 100.000 iX3's besteld

Een model dat overduidelijk van de stijgende Europese vraag naar elektrische auto's profiteert, is de nieuwe BMW iX3. Voor de tweede keer op rij gaat BMW de productie van de elektrische SUV opschroeven. De gloednieuwe fabriek in het Hongaarse Debrecen draait inmiddels in drie ploegendiensten; dat betekent dat de lijn dag en nacht doorloopt. Geen overbodige luxe, want in Europa zijn al 100.000 exemplaren van de elektrische SUV besteld.

Vliegende start BMW's Neue Klasse

Voor BMW lijkt de nieuwe iX3 daarmee precies te doen waarvoor hij bedoeld was: de elektrische Neue Klasse een vliegende start bezorgen. Volgens BMW is nog nooit eerder een nieuwe fabriek van het merk zo snel opgeschaald. Eind juli rolde het 50.000ste exemplaar van de band. Grofweg de helft van die eerste 100.000 bestelde auto's moest op dat moment dus nog worden gebouwd.

Eén op drie nieuwe BMW's is een iX3

De serieproductie in Hongarije begon in het najaar van 2025. Vanwege de grote vraag werd de tweede ploegendienst al in februari 2026 ingevoerd, eerder dan oorspronkelijk was gepland. Nu, nog geen jaar na de productiestart, is daar dus een derde ploeg bijgekomen. Eén op de drie volledig elektrische BMW's die in Europa wordt besteld, is dan ook een iX3.

En hoe doet de nieuwe BMW i3 het?

Voorlopig zal het gejuich rond de directiekamers van BMW nog wel even aanhouden. Want ook de orderportefeuille van de nieuwe i3, de sedanbroer van de iX3, schijnt goedgevuld te zijn. BMW deelt weliswaar geen concrete cijfers, wel opende het de orderboeken vervroegd in juni 2026 vanwege grote belangstelling.

De officiële serieproductie in München is inmiddels van start gegaan en we zijn benieuwd of de Beierse fabrieksmedewerkers hun Hongaarse collega’s binnenkort achternagaan.