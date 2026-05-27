BMW iX3 (2026): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

805 kilometer is de officiële actieradius van de BMW iX3 50 xDrive. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Bij BMW hadden ze een idee: de iX3 heeft een WLTP-actieradius van 805 kilometer, dan zou het met héél zuinig rijden toch mogelijk moeten zijn om 1000 kilometer af te leggen? Ze stippelden een 1007,7 kilometer lange route uit van de iX3-fabriek in Debrecen (Hongarije) naar het hoofdkantoor in München (Duitsland) en wisten te arriveren met nog 2 procent in de batterij. Hun geheim? Snelwegen vermijden.

Wij doen precies het tegenovergestelde en draaien juist de snelweg op. Door onze testronde van 100 kilometer lang af te leggen op 100 en 130 km/h, kunnen we de werkelijke actieradius berekenen. De batterij is groot (108,7 kWh) en de temperatuur is ideaal (ca. 20 graden), dus de verwachtingen zijn hooggespannen.

Goed om te weten: onze testauto heeft het M Sport-pakket en staat op 22 inch (!) lichtmetaal, waardoor de officiële actieradius niet 805 maar 734 kilometer bedraagt.

BMW iX3 Neue Klasse: actieradius bij 100 km/h

Op 100 km/h neemt de 469 pk sterke en 2260 kg wegende elektrische SUV genoegen met 17,0 kWh/100 km. Dat maakt 'm niet zo verbluffend zuinig als de Tesla Model Y AWD, maar hij verslaat wel de Volvo ES90 (actieradiustest) van vorige maand.

Sowieso is het een prachtig verbruikscijfers voor zo'n forse SUV. En dankzij het enorme accupakket van 108,7 kWh, bedraagt het rijbereik op 100 km/h maar liefst 639 kilometer. Dat is nog niet eerder vertoond tijdens een actieradiustest van Auto Review. De Mercedes CLA schopte het tot 624 kilometer.

BMW iX3 (2026): actieradius bij 130 km/h

Op 130 km/h blijft de Neue Klasse zuinig met zijn energie omspringen: 23,1 kWh per 100 kilometer. Zou je een volle batterij helemaal leegrijden, dan kom je 470 kilometer ver. Nog een recordafstand, want de Mercedes CLA (actieradiustest) heeft op 130 km/h een realistische actieradius van 434 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 734 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 639 km - 87%

Actieradius 130 km/h - 470 km - 64%

Conclusie

De BMW iX3 combineert een verrassend laag verbruik met grote batterij, waardoor je ruim 600 kilometer ver komt op een acculading stroom. Zijn indrukwekkende EV-techniek belooft veel goeds voor toekomstige Neue Klasse-modellen.

