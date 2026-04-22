Volvo ES90: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

662 kilometer is de officiële actieradius van de Volvo ES90 Single Motor Extended Range met 92 kWh. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Onze testauto is een ES90 Single Motor Extended Range. Een 333 pk en 480 Nm sterke elektromotor drijft de achterwielen aan en de batterij is 92 kWh groot. Toch is de toevoeging 'Extended Range' ongelukkig gekozen, want hij heeft een kleinere actieradius dan de duurdere Twin Motor en Twin Motor Performance (beide 701 km uit 106 kWh).

Het officiële rijbereik van onze versie kan tot 662 kilometer bedragen, maar de zeer compleet uitgeruste testauto komt voorrijden op gigantisch 22-inch lichtmetaal en staat zodoende in de WLTP-boeken voor 609 kilometer. Volvo communiceert trouwens een nettocapaciteit van 92 kWh en een bruikbare van 88 kWh. We kunnen bevestigen dat deze capaciteit tot je beschikking staat.

Volvo ES90: actieradius bij 100 km/h

Op 100 km/h neemt de 2,3 ton wegende sedan genoegen met 18,1 kWh/100 km. Zou je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 88 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 486 kilometer ver. Dat is met een buitentemperatuur van 11 graden, op een mooie lentedag doorbreekt hij mogelijk de magische grens van 500 kilometer. Een slag kleinere velgen kunnen ook het verschil maken.

Volvo ES90: actieradius bij 130 km/h

Rijwind wordt zo goed buiten de cabine (met gelamineerd glas) gehouden, dat 130 km/h rijden voelt alsof je honderd gaat. Het verbruikscijfer loopt op tot 23,9 kWh/100 km, maar gezien het formaat en gewicht van de auto, is dat een keurige score. We delen 88 kWh door 23,9 kWh/100 km en komen uit op een 130 km/h-actieradius van 368 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 609 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 486 km - 80%

Actieradius 130 km/h - 368 km - 60%

Conclusie

Een Volvo ES90 Single Motor Extended Range met alles erop en eraan komt 486 kilometer ver op een acculading stroom als je honderd rijdt en 368 kilometer op 130 km/h. Dat is pak 'm beet 70 kilometer méér range dan je kunt verwachten met de even krachtige BMW i5 eDrive40. De ES90 is namelijk een fractie zuiniger en heeft een grotere batterij (ES90: 88 kWh, i4: 81 kWh).

