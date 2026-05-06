Volvo-topman: muziekliefhebbers gaan ons geld kosten

Eén pluspunt van de Volvo ES90 dat onderbelicht is, is het fenomenale audiosysteem van Bowers & Wilkins met 25 luidsprekers. Dit optionele hifisysteem is niet alleen een dure investering voor de klant, maar gaat Volvo zelf ook geld kosten.

Als je een nieuwe auto koopt, zijn hoogwaardige luidsprekers wat ons betreft mooi meegenomen. Maar om daar nu de hoofdprijs voor te betalen … nee, bedankt. We geven ons geld liever uit aan stoel- en stuurverwarming, aan glimmende metaallak, of aan een comfortstoel bekleed met soepel leer.

Maar het Bowers & Wilkins-systeem dat Volvo aanbiedt, maakt ons toch heel hebberig. Collega Jaap prijst het audiosysteem zelfs de hemel in, in zijn review van de Volvo ES90:

“Het resultaat dat uit de 25 luidsprekers klinkt, is overdonderend, muziek luisteren was zelden aangenamer dan in de ES90. Na afloop van de testrit hebben we op de parkeerplaats zelfs nog wat nummers in de auto beluisterd omdat we zo benieuwd waren hoe ze zouden klinken. Het liefst zouden we het systeem in een doosje willen doen en heel goed bewaren … om het in onze eigen auto te monteren.”

“Apple Music gaat ons geld kosten”

De meerprijs van dit hifi-audiosyteem is echter niet mals: Volvo brengt maar liefst 3510 euro in rekening. Alwin Bakkenes staat in Zweden aan het hoofd van de afdeling softwareontwikkeling en grapt dat je als Volvo-koper maar eens kritisch moet kijken welke spullen er in je huis staan die je kunt verkopen om de aankoop te bekostigen. Zó goed klinkt de geluidsinstallatie.

We zijn verbaasd te horen dat Volvo zelf ook een gepeperde rekening gepresenteerd krijg voor de dure luidsprekers. Volvo’s softwareman met Nederlandse roots legt uit dat klanten Apple Music kunnen gebruiken voor de best mogelijke geluidskwaliteit.

Maar de bitrate (of data per seconde) van de muziekbestanden van Apple Music is tien keer groter dan de gecomprimeerde nummers die je normaal streamt. Zo veroorzaakt Apple Music een heleboel dataverkeer, wat allemaal via de 5G-verbinding van de auto loopt. Dataverkeer waar Volvo in ieder geval de eerste 48 maanden van een autoleven de rekening voor betaalt. Bakkenes ziet de bui al hangen: “Apple Music gaat ons geld kosten”.

We slaan de prijslijst van de Volvo ES90 open en daar staat het: ‘Digital Services Pack 48 maanden: … Dataverkeer onbeperkt voor bovenstaande diensten (fair use policy) via 5G (indien beschikbaar) …’. Inderdaad, onbeperkt. Dus kijk eens kritisch om je heen, verkoop je huisdier of servies, bestel een Volvo met audio van Bowers & Wilkins en stream je suf op kosten van Volvo.

