Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90

Bart Smakman
Door Bart Smakman
3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90

De Volvo ES90 lijkt op een grote elektrische sedan, maar hij is zo hoog als een cross-over (EX30) en heeft de handige achterklep van een hatchback. De plus- en minpunten zijn ook een smakelijke mengelmoes.

Nu de mediastorm rondom de EX90 is gaan liggen en alle ogen gericht zijn op de nieuwe EX60, zou je bijna vergeten dat de ES90 überhaupt bestaat. Maar in de actieradiustest van de Volvo ES90 laat-ie keurige scores zien en snelladen met de Volvo ES90 gaat als een speer. Wil je gewoon een test lezen? Dat kan natuurlijk ook, we linken hem hieronder.

Lees ook Review: Volvo ES90 (2025) verslaat BMW i5 niet met prijs, maar met geluid Review: Volvo ES90 (2025) verslaat BMW i5 niet met prijs, maar met geluid

In het artikel dat je nu leest, ontdek je drie plus- en minpunten die je aandacht verdienen. Zo, nu weet je alles over Volvo’s elektrische sedan.

Tip
De CUPRA Terramar nu vanaf € 45.990
De CUPRA Terramar nu vanaf € 45.990

Onze veelzijdige plug-in hybride SUV met indrukwekkende prestaties. Ontvang nu €3.000 extra inruilpremie op voorraadmodellen.

Ontdek nu

3 voordelen van de Volvo ES90

3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90

Pluspunt 1: Stroomverbruik uitgesplitst

Voor EV-rijders die hunkeren naar informatie, splitst Volvo het stroomverbruik duidelijk uit: rijden, klimaat en verzorging van de accu en elektronica.

3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90

Pluspunt 2: Opbeurende getallen

Als je actieradiusoptimalisatie inschakelt, zie je in opbeurende groene getallen hoeveel extra range je dat oplevert. Zoals in ons geval: ‘+10 km’.

3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90

Pluspunt 3: Jij blij, batterij blij

Volvo maakt het makkelijk om dagelijks op te laden tot 90 procent (en incidenteel tot 100 procent) om de levensduur van de batterij te verlengen.

Op de hoogte blijven van het laatste EV-nieuws? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

3 nadelen van de Volvo ES90

3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90

Minpunt 1: Zitpositie achterbank

Dankzij de grote wielbasis van 3,10 meter is de beenruimte op de achterbank prima, maar de vloer is zo hoog dat je knieën het plafond kietelen.

3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90

Minpunt 2: Kleine achterruit

De achterruit is zo klein en je ziet er zo weinig door, dat we snappen waarom concerngenoot Polestar hem heeft weggelaten bij de Polestar 4.

3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90

Minpunt 3: Hinderlijke Rear-knop

De ES90 heeft nog raambediening met zo’n hinderlijke rear-knop. Bij de nieuwe EX60 stapt Volvo daar vanaf. Sowieso is de EX60 een stap nieuwer.

3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90
3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90

Waar laat je de laadkabel?

De volgende editie van het wereldkampioenschap laadkabels oprollen gaat gewonnen worden door een ES90-rijder, want de opbergbakken onder de motorkap en de bagagevloer zijn aan de kleine kant (voor zo’n grote auto). Als je een meterslang laadsnoer daar als een kabelspaghetti in plempt, gaat de klep niet meer dicht. Dat is een goede reden om thuis een wallbox met een vaste kabel te laten plaatsen.

Lees ook Volvo-topman: muziekliefhebbers gaan ons geld kosten Volvo-topman: muziekliefhebbers gaan ons geld kosten
Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 44.990.

Ontdek 'm nu
Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Extra dikke zomereditie
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact