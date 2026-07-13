3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo ES90

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De Volvo ES90 lijkt op een grote elektrische sedan, maar hij is zo hoog als een cross-over (EX30) en heeft de handige achterklep van een hatchback. De plus- en minpunten zijn ook een smakelijke mengelmoes.

Nu de mediastorm rondom de EX90 is gaan liggen en alle ogen gericht zijn op de nieuwe EX60, zou je bijna vergeten dat de ES90 überhaupt bestaat. Maar in de actieradiustest van de Volvo ES90 laat-ie keurige scores zien en snelladen met de Volvo ES90 gaat als een speer. Wil je gewoon een test lezen? Dat kan natuurlijk ook, we linken hem hieronder.

In het artikel dat je nu leest, ontdek je drie plus- en minpunten die je aandacht verdienen. Zo, nu weet je alles over Volvo’s elektrische sedan.

3 voordelen van de Volvo ES90

Pluspunt 1: Stroomverbruik uitgesplitst

Voor EV-rijders die hunkeren naar informatie, splitst Volvo het stroomverbruik duidelijk uit: rijden, klimaat en verzorging van de accu en elektronica.

Pluspunt 2: Opbeurende getallen

Als je actieradiusoptimalisatie inschakelt, zie je in opbeurende groene getallen hoeveel extra range je dat oplevert. Zoals in ons geval: ‘+10 km’.

Pluspunt 3: Jij blij, batterij blij

Volvo maakt het makkelijk om dagelijks op te laden tot 90 procent (en incidenteel tot 100 procent) om de levensduur van de batterij te verlengen.

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3 nadelen van de Volvo ES90

Minpunt 1: Zitpositie achterbank

Dankzij de grote wielbasis van 3,10 meter is de beenruimte op de achterbank prima, maar de vloer is zo hoog dat je knieën het plafond kietelen.

Minpunt 2: Kleine achterruit

De achterruit is zo klein en je ziet er zo weinig door, dat we snappen waarom concerngenoot Polestar hem heeft weggelaten bij de Polestar 4.

Minpunt 3: Hinderlijke Rear-knop

De ES90 heeft nog raambediening met zo’n hinderlijke rear-knop. Bij de nieuwe EX60 stapt Volvo daar vanaf. Sowieso is de EX60 een stap nieuwer.

Waar laat je de laadkabel?

De volgende editie van het wereldkampioenschap laadkabels oprollen gaat gewonnen worden door een ES90-rijder, want de opbergbakken onder de motorkap en de bagagevloer zijn aan de kleine kant (voor zo’n grote auto). Als je een meterslang laadsnoer daar als een kabelspaghetti in plempt, gaat de klep niet meer dicht. Dat is een goede reden om thuis een wallbox met een vaste kabel te laten plaatsen.