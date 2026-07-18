Elektrische Volvo stationwagon lijkt onafwendbaar, dit is waarom

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Volvo heeft een rijke historie als het gaat om stationwagens, maar momenteel is aanbod beperkt. En voor een volledig elektrische stationwagon hoeft je helemaal niet bij Volvo aan te kloppen. Maar daar komt verandering in!

Na het verdwijnen van de Volvo V90, is de Volvo V60 de enig overgebleven stationwagon van de Zweden. Best bijzonder, als je bedenkt dat Volvo vanaf de Duett in 1953 een rijke traditie opbouwde met praktische en veilige stationwagons als de 145, 240, 940 en 850 Estate, de V70, V50, V60 en V90.

Elektrische Volvo Estate

Waarschijnlijk krijgt de Volvo V60 over een tijdje gezelschap van een nieuwe Estate, en wel een volledig elektrische. Toen we eerder dit jaar Volvo’s Chief Strategy and Product Offer Michael Fleiss spraken, hintte hij al in die richting. Zie onderstaand artikel.

Onlangs werd die hint onderstreept door topman Håkan Samuelsson, die aangaf dat de markt mogelijk te ver is doorgeschoten in de richting van SUV’s. Hij verwacht dan ook niet dat het modellengamma van Volvo over tien jaar uitsluitend uit SUV’s bestaat. Simpelweg omdat lagere auto’s een betere stroomlijn hebben, wat goed is voor de actieradius.

Naast EV60 ook ES60

Volgens Automotive News werkt Volvo momenteel inderdaad aan een volledig elektrische stationwagen die al in 2028 op markt kan verschijnen.

De elektrische stationwagen zou samen met een sedan worden ontwikkeld. Automotive News baseert zich daarbij op een anonieme bron die bekend zou zijn met de plannen van Volvo. Beide modellen zijn in eerste instantie bedoeld voor Europa.

(Afbeelding: AI-bewerking)

Omdat het merk nu al de elektrische ES90 aanbiedt, ligt de naam ES60 voor de sedan voor de hand. De stationwagen gaat naar alle waarschijnlijkheid EV60 heten. Daarmee zou Volvo een mooi koppel krijgen tegenover de BMW i3 sedan en Touring.

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Ook EV60 Cross Country

Ook een avontuurlijker aangeklede Cross Country-versie van de stationwagen behoort volgens het bericht tot de mogelijkheden. Zo’n uitvoering zou onder meer een grotere bodemvrijheid en robuustere carrosseriedelen kunnen krijgen, zoals Volvo dat eerder bij verschillende V-modellen toepaste.

(Afbeelding: AI-bewerking)

Techniek van de Volvo EX60

De elektrische sedan en stationwagen zouden in Europa worden gebouwd en gebruikmaken van Volvo’s nieuwe SPA3-platform. Die architectuur vormt ook de basis voor de Volvo EX60, die net op de markt is.

Volvo wil de berichtgeving voorlopig niet bevestigen en geeft geen commentaar op de mogelijke komst van de modellen. Maar de komst van een elektrische Volvo-stationwagon lijkt onontkoombaar.