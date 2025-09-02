Dit automerk stelt fans teleur en stopt met iconisch model

Nieuws

Als er één automerk beroemd is geworden met z'n grote stationwagons, is het Volvo wel. Toch draait het zijn grootste en meest praktische V-model de nek om. De Volvo V90 is aan het einde van zijn levenscyclus.

De laatste exemplaren van de Volvo V90 rollen in september 2025 van de band. Daarna is het over en uit voor Volvo's grootste stationwagon.

Het begon ruim 70 jaar geleden allemaal met de Volvo Duett. Deze extreem ruime en praktische stationwagon was eigenlijk uit nood geboren en stond op het chassis van een licht vrachtwagentje. Maar doordat Volvo hem vermomde als de succesvolle Volvo PV444/544, beter bekend als Kattenrug, werd het een groot succes.

Alleen V60 blijft over

Daarna volgden nog meer iconische modellen, waaronder de 240 Estate, 940/960 Estate, 850 Estate en V70. Met de Volvo V60 blijft er weliswaar nog één Zweedse stationwagon over, maar qua ruimte en praktische bruikbaarheid kan de V60 niet tippen aan de V90, noch aan de meeste van Volvo's oude Estate-modellen.

Heiligschennis

Voor wie is opgegroeid met iconen als de Volvo 240, 740 en 850 voelt dit besluit bijna als heiligschennis. Juist met grote, hoekige stations bouwde Volvo zijn reputatie op.

Maar net als zoveel andere merken, verschuift de focus naar SUV’s. De Volvo V90 was in de VS de afgelopen jaren nog uitsluitend als stoere Cross Country leverbaar – maar zelfs dat bleek niet genoeg om hem overeind te houden.

Alternatief voor V90?

Niet alleen de Volvo V90 verdwijnt, ook de S90 sedan gaat uit productie. Indirect neemt de elektrische Volvo ES90 die rol over: een grote vijfdeurs met verhoogde zit en achterklep, die net zo goed praktische bruikbaarheid biedt. Daarmee schuift Volvo steeds verder richting een SUV-achtige interpretatie van het klassieke ‘estate’-concept.

Voormalig CEO Jim Rowan gaf vorig jaar al aan dat Volvo best zonder traditionele stationwagens zou kunnen. Zijn redenering: moderne SUV’s bieden dezelfde bruikbaarheid en het publiek vraagt erom. De Volvo XC60, die dit jaar het verkooprecord van de legendarische 240 brak met ruim 2,7 miljoen stuks, is het levende bewijs van die trend.

En de nieuwe Volvo XC70 zet hem voort. Want hoewel de modelnaam anders doet vermoeden, is ook dat een SUV. Aan de andere kant: ook Jim Rowan is aan de kant geschoven, dus wie weet ...

Volvo V60 blijft nog even

Vooralsnog blijft de Volvo V60 – die in 2024 nog ruim 3600 Nederlandse autokopers wist te verleiden – leverbaar. In het Verenigd Koninkrijk verdween hij tijdelijk uit de prijslijsten, maar keerde in 2024 terug, omdat veel klanten erom vroegen. Ook in de VS houdt Volvo de V60 Cross Country nog even vast, totdat de ES90 arriveert.

Einde van een tijdperk

Met het schrappen van de V90 laat Volvo zien dat zelfs de Europese markt, traditioneel een bolwerk voor grote stations, zijn belangstelling voor dit type auto verliest. Waar de Volvo 240 en 850 nog symbool stonden voor ruimte en betrouwbaarheid, is de toekomst bij Volvo elektrisch – en vooral SUV-vormig. Voor de traditionele Volvo-fans blijft het slikken.

Speciale afscheidsversie Volvo V90

Wie nu nog graag een nieuwe Volvo V90 wil bestellen, krijgt automatisch de 455 pk sterke T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra Executive Edition geleverd. Met deze speciale, extra luxe uitgevoerde uitvoering brengt Volvo een laatste eerbetoon aan de V90.