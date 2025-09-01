Comfortabelste EV van dit moment is nu 5325 euro voordeliger

PARTNERBIJDRAGE

Een comfortabele auto hoeft niet peperduur te zijn. Dat bewijst het speciale actiemodel van de nieuwe Citroën C4: de Business-uitvoering met 5325 euro voordeel.

Zit- en veercomfort op één

Iedereen weet: Citroën en comfort gaan hand in hand. Bij de Citroën C4 merk je dat aan het weldadige veercomfort van de schokdempers met Progressive Hydraulic Cushions. Die filteren oneffenheden uit het wegdek en zorgen voor rust aan boord.

Relaxed uitstappen op je plaats van bestemming, doe je dankzij de Advanced Comfort Seats. Dat zijn voorstoelen met extra schuimvulling en brede zittingen. Citroën plaatst ze standaard in elke ë-C4 met de Extended Range-batterij en de 145 pk sterke C4 Hybrid.

Kun jij ook zo genieten van een auto die automatisch schakelt? Goed nieuws: of je nu een Citroën C4 op stroom op benzine rijdt, hij heeft altijd een automaat.

Ervaar het Franse comfort zelf tijdens een proefrit

8 jaar garantie: een comfortabel idee

Als je de modelpagina van de Citroën C4 bekijkt, kan het je niet ontgaan: Citroën geeft tegenwoordig tot 8 jaar garantie. Is dat even een comfortabel idee! Volg simpelweg het aanbevolen jaarlijkse onderhoud en de garantie wordt automatisch verlengd tot 8 jaar en/of 160.000 kilometer.

Niet afdingen, toch 5325 euro voordeel

Eén uitvoering springt eruit in de prijslijst van de Citroën C4: de Business-uitvoering met 5325 euro klantvoordeel. Zo rijd je voor 34.990 euro (elektrisch) of 35.150 euro (hybrid) in een compleet uitgeruste auto met:

• 18-inch lichtmetalen velgen

• Comfortvering met Progressive Hydraulic Cushions

• Adaptieve Cruise Control

• Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun én verwarming

• Advanced Comfort Seats met 15 mm extra schuimvulling

• Navigatiesysteem met 10-inch touchscreen

Dit heeft de Citroën C4 Business nog meer

17 procent bijtelling óf private lease

Over ‘peace of mind’ gesproken: zakelijke rijders die voor de fluisterstille ë-C4 kiezen, profiteren nog maximaal 5 jaar lang van een lagere bijtelling.

2025 is namelijk het laatste jaar waarin de lagere zakelijke bijtelling voor EV’s geldt: 17 procent over de eerste 30.000 euro en 22 procent over het restant. En met een fiscale waarde van 33.990 euro (Business), is dat restant te overzien.

Geen auto van de zaak, maar toch in de comfortabelste auto van dit moment rijden? Private lease de Citroën ë-C4!

Verlaag je maandbedrag met deze voorraadmodellen