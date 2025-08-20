Waarom je als leaserijder blij wordt van de Citroën (ë-)C4

PARTNERBIJDRAGE

Als leaserijder wil je een comfortabele auto met een lage bijtelling en een rijke uitrusting. De Citroën C4 voldoet op alle punten. Bovendien is de keuzevrijheid groot: je bepaalt zelf de aandrijflijn. En voor de zakelijke rijder is er een speciaal actiemodel: de C4 Business.

Pak 5324 euro klantvoordeel met de C4 Business

Kies zelf tussen elektrisch en hybride

De Citroën C4 is leverbaar als volledig elektrische ë-C4 of als mild-hybride (MHEV). De ë-C4 heeft een actieradius van 416 kilometer (WLTP), ruim voldoende voor dagelijkse ritten en incidentele lange afstanden zonder laadstress. Kies je voor een exemplaar dat in 2025 op kenteken wordt gezet, dan profiteer je nog tot 5 jaar lang van een lagere bijtelling (zie verderop).

Toch liever een Citroën C4 op benzine? De mild-hybride combineert een 145 pk sterke benzinemotor met elektrische ondersteuning, wat zorgt voor een gunstig verbruik en lage uitstoot. Dat drukt de brandstofkosten én houdt de bijtelling gunstig.

Beide aandrijflijnen zijn leverbaar als luxe én voordelige Business-uitvoering.

Bekijk hier de verschillen tussen elektrisch en hybride

Waar voor je geld met de C4 Business

In de zakelijke markt telt elke euro. De Business-uitvoeringen van de C4 en ë-C4 bieden veel voor een scherpe prijs. Je rijdt namelijk in een compleet uitgeruste auto met:

18-inch lichtmetalen velgen

Comfortvering met Progressive Hydraulic Cushions

Adaptieve Cruise Control

Bestuurdersstoel met lendensteun én verwarming

Advanced Comfort Seats met 15 mm extra schuimvulling

Navigatiesysteem met 10-inch touchscreen

Ook op veiligheidsgebied is de standaarduitrusting compleet: uitgebreide verkeersbordherkenning, een achteruitrijcamera met 180-gradenweergave en dodehoekwaarschuwing zijn allemaal inbegrepen.

De C4 Business beschikt zelfs over Active Safety Brake met nachtfunctie (!) - voor extra veiligheid als je in het donker rijdt.

Trakteer jezelf op Citroën-comfort

Comfort is dé kernwaarde van Citroën en komt in de C4 op twee manieren tot uiting. Schokdempers met Progressive Hydraulic Cushions filteren oneffenheden uit het wegdek en zorgen zo dat de kilometers ongemerkt onder de wielen verdwijnen.

Advanced Comfort Seats hebben extra schuimvulling en brede zittingen, waardoor je ook na lange ritten ontspannen uitstapt. Voor leaserijders die veel kilometers maken, is dat een rustgevend vooruitzicht.

Ervaar het Citroën-comfort zelf tijdens een proefrit

Profiteer van lage bijtelling in 2025

Voor zakelijke rijders is 2025 het laatste jaar waarin de lagere bijtelling voor EV’s geldt: 17 procent over de eerste 30.000 euro en 22 procent over het restant.

Met een fiscale waarde van 33.990 euro (Business) betaal je dus over het grootste deel van de ë-C4 maar 17 procent bijtelling (klik voor meer info). Zet je hem dit jaar op kenteken, dan behoud je dit voordeel voor de volledige leaseperiode.

Alles wat je wilt weten over de uitgebreide leasemogelijkheden van Citroën

Conclusie

Bij de Citroën C4 en ë-C4 krijg je keuzevrijheid in motoren, maar geen keuzestress. De Business-voering is namelijk lekker compleet. Ook het onderscheidende design en het kenmerkende Citroën-comfort krijg je voor niets.

Voor wie in 2025 kiest voor de elektrische ë-C4, komt daar nog een aantrekkelijk fiscaal voordeel bij. Daarmee is het een slimme, comfortabele en financieel slimme keuze voor de zakelijke rijder.



Start de lease-aanvraag van jouw nieuwe C4