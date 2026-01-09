Het autojaar waarin BMW- en Porsche-puristen zich een hoedje schrokken

Nieuws

In het tweede decennium van deze eeuw zagen we de contouren van een nu voltooide trend: auto’s groeiden, motoren werden kleiner. Merken maakten op allerlei manieren opvallende afslagen die vaak vraagtekens opriepen, maar regelmatig ook succes hadden.

Lewis Hamilton wint de tweede wereldtitel en zou er uiteindelijk zeven binnenhalen. Het is de eerste titel voor Mercedes sinds 1955. In Rhoon bij Rotterdam wordt het eerste openbare waterstoftankstation in Nederland geopend, maar de discussie over het belang van waterstof is in 2025 nog steeds niet beslecht. De Toppers bestaan in 2014 tien jaar, hoera! En niet geheel onbelangrijk: It Frysk is yn 2014 in offisjele taal yn Nederlân wurden! In de autowereld komt het meeste nieuws van BMW, met liefst zeven nieuwe modellen.

BMW i8

In 2014 vond BMW het noodzakelijk een statement te maken. Vlak na de opvallende en volledig elektrische i3 kwam het merk met de prachtige i8 hybride sportwagen. De i8 had een fenomenaal uiterlijk en kreeg duidelijk trekken mee van de iconische M1. Nog veel opvallender echter was de aandrijving. BMW koos voor een combinatie van een 1,5-liter driecilinder turbomotor en een elektromotor. Het leverde een gecombineerd vermogen op van 362 pk en een verbruik van 2,1 liter per 100 km. Een topsnelheid van 250 km/h en een sprint naar 100 km/h in 4,4 seconden waren niet slecht, en voor een hybride was een gewicht van 1460 kilo best oké. De driecilinder bracht daarbij een opmerkelijk sportieve pruttel voort. De BMW i8 was een uniek concept. Het model bleef ook tamelijk uniek, want uiteindelijk bleek de prijs (150.000 euro) te hoog voor een sportwagen met zo’n klein motortje. De i8 was zijn tijd net te ver vooruit en er werden nog geen 17 duizend stuks gebouwd.

Citroën C4 Cactus

Een gekke naam en een paar leuke stijlgimmicks. De Citroën C4 Cactus deed in 2014 iets aan het slaapverwekkende imago van de ooit zo excentrieke Fransen. De knipoog in het ontwerp naar de Citroën Visa gaat aan ons voorbij, maar het idee van een grappige, eenvoudige en praktische auto herkennen we zeker wel. Opvallend aan het design zijn de Airbumps: de met lucht gevulde en in contrastkleur gespoten kunststof panelen op de zijkant.

Ze werden daar niet alleen voor de leuk geplakt, maar ook om de carrosserie tegen parkeerschades te beschermen. Ook het interieur bleek interessant. Minimalistisch vormgegeven kwam het erg praktisch over. Al was het wennen dat de meeste bedieningsfuncties in het menu van de boordcomputer werden weggestopt. Zeker wel praktisch was het grote handschoenenvak waarin je een tweeliter frisdrankfles kwijt kon.

Ford Mondeo (vierde generatie)

De Ford Mondeo zag in 1993 het levenslicht als tamelijk saaie opvolger voor de wél bijzonder vormgegeven Ford Sierra. Het was het eerste model van Ford dat werd neergezet als wereldauto. Voortaan zou elke Ford op de hele wereld succesvol moeten zijn. In 2014 kwam de vierde generatie Mondeo met enorme vertraging op de markt. Het wereld-concept van Ford was inmiddels al overboord gegooid, omdat Ford inzag dat markten te veel verschilden voor een simpel aanbod. De vierde Mondeo zou de op een na laatste worden. De markt werd na 2014 steeds meer gedomineerd door SUV’s. Grote sedans zijn inmiddels bijna uitgestorven.

Jaguar F-Type

Na de E komt de F. Veertig jaar na het verdwijnen van de legendarische jaguar E-Type had ook Jaguar dat door. Hoewel je de XJS zou kunnen zien als de opvolger van de E-Type, ligt dat voor de F-Type uit 2014 meer voor de hand. Waar de XJS vooral een snelle GT was, werd de F-Type weer een rasechte sportwagen. Relatief compact, met lange motorkap en veel vermogen. De F-Type werd zowel met een V6 als met een V8 aangeboden. Die twee motoren bleken opvallende lawaaimakers. Met name de zescilinder ratelde, brulde, gromde, schreeuwde en pruttelde als een gek. Volgens sommigen misschien een tikje te ordinair en kunstmatig voor een deftig merk als Jaguar. Maar de F-Type werd wel een succes. Overigens niet voor heel lang, want het doek viel alweer in 2024.

Porsche Macan

Porsche maakte tot het begin van dit millennium alleen sportwagens, maar het merk kreeg sinds de Cayenne (2002) en de Panamera (2009) de smaak te pakken met meer praktische modellen. Het duurde toch nog tot 2014 voordat Porsche ook met een mid sized SUV op de markt kwam: de Macan. De Cayenne had de kastanjes twaalf jaar eerder al uit het vuur gehaald voor het sportwagenmerk. De grote SUV kreeg aanvankelijk zware kritiek van de liefhebbers. Het succes van de Cayenne redde het noodlijdende Porsche echter, en de Macan was een logische stap naar verder succes. Opvallend was dat Porsche de Macan ook met een viercilinder leverde. Net als de Cayenne reed ook de kleinere SUV snaarstrak. De meest recente versie is alleen als volledige elektrische auto verkrijgbaar.

BMW 2-serie Active Tourer

Als je dacht dat een SUV van Porsche al tot kritiek kon leiden, dan kon je in 2014 je lol op met deze nieuweling van BMW. Het sportieve Duitse premiummerk koos voor een middelgrote MPV met voorwielaandrijving, om meteen maar zoveel mogelijk kritiek te oogsten. En dat terwijl het segment destijds wereldwijd massaal door de consument ingeruild werd voor de SUV. Toch legt het model BMW blijkbaar geen windeieren, want de 2-serie Active Tourer is elf jaar later nog steeds verkrijgbaar. En, eerlijk is eerlijk, de praktische Twee rijdt helemaal niet verkeerd … voor een mini-busje.

Volkswagen e-Golf

In 2014 was Tesla nog een kleine speler. De Model S was net een paar jaar op de markt en werd wereldwijd nog geen 32 duizend keer verkocht. Ook Volkswagen waagde zich aan een elektrische auto, op basis van de Golf. De Volkswagen e-Golf woog bijna 1500 kilo. Het laden duurde lang en op één lading kwam je nog geen 200 kilometer ver – in het beste geval. Het accupakket nam bovendien veel ruimte weg voor de inzittenden. De ongemakken waren zo groot, en de voordelen en de noodzaak voor rijden op stroom zo klein, dat Volkswagen de focus bleef houden op de conventionele markt. Pas jaren later gingen de Duitsers met de ID-reeks serieus met elektrische auto’s aan de slag. Waren ze in 2014 maar wat vooruitziender geweest. Op zich was de e-Golf namelijk een prima idee.

Renault Twingo (derde generatie)

De eerste Renault Twingo was magistraal, de tweede verdronk in tranen van saaiheid en de derde moest weer een knaller worden. Renault koos na de tweede generatie Twingo voor een samenwerking met Smart. De nieuwste Twingo werd gebaseerd op de nieuwe Smart ForTwo. Het kleine autootje kreeg een motor achterin, logischerwijs gecombineerd met achterwielaandrijving.

Een grappig concept, en doordat techniek van Smart werd geleend ook nog goedkoop. Praktisch was het echter niet echt, en het beperkte vermogen van de driecilinder haalde het plezier van achterwielaandrijving weg. De derde Twingo werd geen succes, hoewel wij het concept wel konden waarderen. Een nieuwe volledig elektrische retro-Twingo staat echter klaar, en dat zou wel weer eens een echt succes kunnen worden.

Volkswagen XL1

Als je denkt dat het nog niet gekker kon dan de BMW i8 … kijk dan eens naar deze Volkswagen. De XL1 werd ontwikkeld met slechts één doel: een auto bouwen die 100 km kon rijden op 1 liter brandstof. Voor dat geintje werd een uiterst compacte tweecilinder dieselmotor gekoppeld aan elektrische aandrijving. Dat was niet genoeg. Lichtgewicht materialen en een zeer gestroomlijnde vormgeving maakten het af. De XL1 woog nog geen 800 kilo.

De auto was echter traag, onpraktisch, oncomfortabel en bovenal peperduur. In 2014 betaalde je voor een XL1 112.000 euro. Je moest gek zijn om dat geld aan zo’n auto uit te geven. Zoveel gekken waren er niet, en er werden slechts 250 exemplaren gemaakt en verkocht. Het was Volkswagen bij de XL1 dan ook niet te doen om financieel succes. De Duitsers wilden laten zien waartoe ze technisch in staat waren.