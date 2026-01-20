Als dit model er niet was, had Porsche een vrije val gemaakt in 2025

Nieuws

Porsche kende in 2025 een duidelijk minder sterk jaar dan het merk gewend is. Zelfs recordverkopen van de Porsche 911 konden niet voorkomen dat de totale verkopen met 10 procent daalden ten opzichte van 2024.



In totaal leverde Porsche in 2025 wereldwijd 279.449 auto’s af, tegen 310.718 een jaar eerder. Dat is een opvallende terugval voor een merk dat jarenlang vrijwel onafgebroken groeide. Volgens Porsche gaat het om een tijdelijke daling en wordt de productieplanning voor de komende jaren aangepast.

Elektrisch en China spelen mee

De oorzaken van de teruglopende verkoopcijfers zijn divers. De vraag naar de Porsche Taycan nam met 22 procent af tot 16.339 auto’s, wat Porsche toeschrijft aan een afkoelende groei van de elektrische markt. In China speelde daarnaast de zwakkere economie een grote rol: daar daalden de verkopen met 26 procent tot 41.938 exemplaren.

Europese problemen stapelen zich op

Ook in Europa liep Porsche tegen extra uitdagingen aan. Door nieuwe cybersecurityregels verdwenen zowel de Porsche 718 (Cayman en Boxster) als de benzineversie van de Porsche Macan eerder dan gepland uit het aanbod in de EU en het Verenigd Koninkrijk, zonder dat er directe vervangers beschikbaar waren. Het gevolg: 66.340 leveringen in Europa (exclusief Duitsland), een daling van 13 procent. In Duitsland zelf kwam de terugval zelfs uit op 16 procent, met 29.968 verkochte auto’s.

Stabiele factor

De 911 blijft ondertussen een stabiele factor, met opnieuw meer dan 50.000 verkochte exemplaren, ondanks prijzen die wereldwijd inmiddels boven de 100.000 euro liggen en in Nederland zelfs pas rond de 200.000 euro beginnen.

Lastige overgangsfase

Met het oog op de toekomst is het voor Porsche relevant dat 57,9 procent van alle verkochte auto’s in 2025 geëlektrificeerd was, terwijl ongeveer een derde van het totale volume volledig elektrisch was. Bij de Panamera en Cayenne zijn plug-in hybrides dominant. Tegelijkertijd blijkt dat de vraag naar elektrische Porsches minder snel groeit dan eerder werd verwacht, waardoor het merk in een lastige overgangsfase zit.

In de Verenigde Staten, Porsche’s grootste markt, bleven de verkopen stabiel rond de 86.000 auto’s. Daar is de vraag naar modellen met verbrandingsmotor nog altijd groot, wat ook verklaart waarom Porsche nu inzet op nieuwe plug-in hybrides.