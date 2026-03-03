TEST - wat is de beste sportwagen van Duitsland?

Tests

De Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic met zijn stampende V8, of de Porsche 911 Carrera 4 GTS met zijn verheven hybride-boxer - wat is momenteel de beste sportwagen die Duitsland te bieden heeft?

Achter in de Porsche 911 Carrera 4 GTS ligt vanzelfsprekend een zescilinder boxermotor. Een stokoud concept, waarin Porsche echter steeds opnieuw ruimte voor verdere perfectionering weet te vinden. Heel knap! De 3,6-liter boxer van de Carrera GTS wordt bijgestaan door een nieuw ontwikkeld hybridesysteem, dat is ondergebracht in de behuizing van de PDK-transmissie (met dubbele koppeling). De elektromotor put zijn energie uit een accu van 1,9 kWh, bij een spanning van 400 volt. Ook de turbo's worden elektrisch aangestuurd, zodat de laaddruk en efficiëntie ogenblikkelijk kunnen worden afgestemd op het vermogen dat de bestuurder vraagt.

In 10 seconden van 0 naar 200 km/h

Bij de Porsche staat efficiëntie absolute topprestaties geen moment in de weg. Je hebt een systeemvermogen van 541 pk en een hoogste koppel van 610 Nm tot je beschikking. Algauw vraag je je af wat Porsche nog uit de mouw kan toveren om deze aandrijflijn in de toekomst verder te verbeteren. Vanuit de motorruimte dringen geluiden door die uitsluitend door een zescilinder boxermotor gemaakt kunnen worden. Accelereren door het gehele toerenbereik, is in de Carrera GTS een zeldzaam genot. De auto heeft slechts 10,1 tellen nodig om vanuit stilstand naar 200 km/h te blazen.

Het laat zich raden hoe de motor met al zijn technologische vernuft reageert op de bewegingen van het gaspedaal: zonder enige vertraging. Bij elk toerental voel je de druk van de turbo's, en wordt het vermogen uiterst fijngevoelig overgebracht op de vier aangedreven wielen. De samenwerking tussen de motor en de achttraps PDK-transmissie, is grandioos. Behoefte aan meer vermogen? Dan wordt als de bliksem een lagere versnelling ingelegd - of twee.

Mercedes-AMG GT 63 Pro V8

Op papier is de motor van de Mercedes-AMG GT 63 Pro geen technologisch hoogstandje. De acht cilinders zijn in V-vorm gegoten, ze hebben een totale inhoud van vier liter, de twee turbo's worden aangedreven door de uitlaatgassen en aan de motor is een negentraps automaat gekoppeld. Maar vergis je niet: met 612 pk onder je gaspedaal, werpt de AMG zich met een angstaanjagende brul in 10,6 tellen naar de tweehonderd. Met een maximum koppel van 850 Nm kom je over het hele toerenbereik nooit trekkracht tekort.

Zeker tijdens lange ritten over de snelweg, toont de negende versnelling zijn nut. De motor draait dan aangenaam lage toerentallen. Kijken we naar het verbruik, dan moet de AMG GT toch zijn meerdere erkennen in de Porsche. Terwijl de 911 op onze standaard verbruiksronde gemiddeld 10,6 liter op 100 kilometer heeft verbrand, stroomde er bij de Mercedes 1,5 liter meer benzine door de brandstofleidingen.

De volledige test, inclusief alle meetgegevens en natuurlijk de onthulling van de testwinnaar, lees je in Auto Review 3/2026.