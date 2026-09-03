Waarom de échte 911-fan baalt dat-ie in Nederland woont – en dat heeft niks met bpm te maken

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Er zijn inmiddels zoveel bijzondere uitvoeringen van de Porsche 911 dat zelfs verstokte fans de tel kwijtraken. Toch heeft Porsche nog een gaatje gevonden: de 911 GT3 Bergsport, speciaal voor liefhebbers van kronkelende Alpenpassen.

De Porsche 911 GT3 Bergsport is gebaseerd op de huidige 911 GT3 met Touring-pakket. Technisch verandert Porsche niet enorm veel. Dat betekent dat ook achter in de Bergsport een 510 pk sterke vierliter zescilinder boxer ligt te stampen. Die is goed voor een honderdsprint in 3,4 seconden en een topsnelheid - richting de bergen - van 311 km/h.

Extra grote tank

De Bergsport krijgt het lichtgewichtpakket en standaard een handgeschakelde zesbak. Opvallend genoeg vervangt Porsche de magnesium wielen uit het Touring-pakket door aluminium exemplaren. Ook een liftsysteem voor de vooras en een grote benzinetank van 90, in plaats van 64 liter horen erbij.

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Dat laatste is handig, gezien het gemiddelde verbruik van 1 op 7,2. Halverwege de Stelviopas met de adrenaline tot ver over je oren wil je immers niet op zoek moeten naar een tankstation.

Alpenromantiek op wielen

De echte bijzonderheden zitten vooral in de aankleding. Speciaal voor deze 911 ontwikkelde Porsche de kleur Valley Green metallic, geïnspireerd op de groene en bruine tinten van de Alpen. De wielen zijn uitgevoerd in witgoud en Ceramica, terwijl oranje remklauwen volgens Porsche verwijzen naar de gloed van de ondergaande zon op bergtoppen, jawel ...

Grün, grün, grün

Als de Porsche 911 Bergsport een mens was, zou hij waarschijnlijk de hele dag het Duitse kinderliedje Grün, grün, grün sind alle meine Kleider zingen. Want ook binnenin gaat het thema vrolijk verder met groen leer, aangevuld met oranje stiksels en zelfs gestikte bergsilhouetten op de portieren en het dashboard. Achterin vind je ondanks het GT3-karakter gewoon twee zitplaatsen.

En omdat een speciale Porsche tegenwoordig blijkbaar pas écht af is met bijpassende merchandise, komen er ook GT3 Bergsport-caps, hoodies, thermobekers én ski’s.

Nederlanders en Belgen vissen achter het net

De GT3 Bergsport beleeft op 3 september zijn debuut tijdens de Arosa ClassicCar in Zwitserland. Wanneer Porsche de volgende speciale 911 aankondigt, vermeldt het persbericht nog niet.

Porsche bouwt precies 100 stuks van de 911 Bergsport en houdt ze exclusief voor klanten in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Nederland en België mogen dus alleen kijken. Of geldt dat niet als je een Zwitserse postbus met bijbehorende bankrekening hebt? Zo niet, check dan even of je als Nederlander of Belg wél in aanmerking komt voor het speciale schaalmodel ... (Zie foto.)