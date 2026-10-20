Porsche’s nieuwe topmodel kijkt slim idee af van Volkswagen Up

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De Porsche Mission S is een voorproefje van een gloednieuwe supersportwagen die logischerwijs krachtiger, sneller en duurder wordt dan de Porsche 911. Een functie van de Volkswagen Up domineert het dashboard.

De nieuwe Porsche-topman Michael Leiters heeft duidelijke ideeën over de toekomst van het merk (zie onderstaand artikel). Daarbij is een centrale rol weggelegd voor nieuwe modellen, zoals de elektrische opvolger van de 718, die begin 2027 eindelijk op de markt komt. Een jaar later moet de opvolger van de Macan met verbrandingsmotor of hybride-aandrijflijn debuteren. Die komt naast de huidige elektrische Macan in de prijslijst.

Porsche Mission S: topmodel boven 911

Het wordt pas echt spectaculair rond het begin van het volgende decennium. Porsche wil een nieuwe supersportwagen bouwen die de illustere reeks iconische modellen moet voortzetten: van de 550 Spyder uit de jaren vijftig en de legendarische Carrera GT tot de 918 Spyder.

De Mission S biedt een eerste vooruitblik op dit toekomstige topmodel van Porsche. Hij toont de designtaal van de nieuwe hoofdontwerper Tobias Sühlmann en laat zien welke kant het merk opgaat met de vormgeving van al zijn modellen. De supersportwagen combineert de vorm van de legendarische GT1 met klassieke elementen van de moderne 911.

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Wat voor motor achter de inzittenden komt te liggen, staat nog niet vast. Momenteel experimenteren de technici met zes- en achtcilinder-boxermotoren en V8-motoren, zowel met als zonder hybride boost. Alles is mogelijk, zolang het resultaat emotioneel meeslepend en krachtig genoeg is om aan Porsche's hoge eisen te voldoen.

Uitvinding uit de Volkswagen Up

Het interieur oogt eenvoudig; de focus ligt duidelijk op de rijbeleving. Porsche kiest er bewust voor om geen beeldschermen te plaatsen en valt terug op een uitvinding die doet denken aan het multimediasysteem van de Volkswagen Up: de smartphone van de gebruiker doet dienst als navigatie- of informatiescherm.

In het slimme stadsautootje klemde je het toestel in een simpele houder, het nieuwe topmodel van Porsche gebruikt een uitschuifbaar systeem met MagSafe-technologie. Porsche moet natuurlijk wel met zijn tijd meegaan …