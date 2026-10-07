Porsche zet bijl in EV-strategie met peperdure nieuwe benzinemodellen

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De EV-hater zal juichen bij het reddingsplan van Porsche: de benzinemotor is helemaal terug en er komt een supersportwagen met middenmotor. Maar dat betekent niet dat Porsche klaar is met stekkers. Sommige geliefde modellen worden juist elektrisch.

De verkoopcijfers over 2025 zeggen eigenlijk alles over de toestand van Porsche. Hoewel de totale verkopen met 10 procent daalden ten opzichte van 2024, gingen de verkopen van de Porsche 911 door het dak.

Porsche blijft dus onverminderd populair, maar het teert nog steeds op zijn oudste en beroemdste model. EV’s als de Taycan en de nieuwe Macan slaan juist niet aan. Daarom gaat Porsche weer doen waar het groot mee is geworden: sportwagens bouwen met een benzinemotor. Een opmerkelijk nieuwtje is dat in Zuffenhausen gewerkt wordt aan een nieuwe supersportwagen met middenmotor.

Waarom Porsche slecht draait

Verderop in dit artikel lees je meer over de nieuwe auto’s die Porsche de komende tijd op de markt brengt. Eerst wat duiding. Er zijn twee belangrijke oorzaken voor de slinkende inkomsten van Porsche:

Chinezen kopen veel minder Porsches, vanwege invoerheffingen en groter aanbod Chinese merken

EV’s van het merk verkopen matig, ook in Europa en de VS

Nieuwe strategie

Porsche heeft een plan gepresenteerd om uit de dip te komen. De nieuwe strategie heeft een lekker Duitse naam: Sportwagenschmiede 35. Schmiede is een smederij. Waarschijnlijk hopen de marketeers dat een Duitse naam in de hoofden van de kopers ook meteen Duits vakmanschap oproept.

Voor EV-haters hebben we een disclaimer: het is niet zo dat Porsche zijn elektrische auto’s een voor een naar de eeuwige jachtvelden stuurt. Het blijft investeren in benzine, hybride én volledig elektrisch. Maar qua verhoudingen is duidelijk waar de focus ligt: twee modellen met verbrandingsmotor op één elektrisch model in het aanbod.

Deze nieuwe Porsche-modellen komen eraan

Boven de beroemde 911 ziet Porsche mogelijkheden voor een nieuwe supersportwagen met middenmotor. Die zou uitsluitend met verbrandingsmotoren worden aangeboden. Het merk is bezig met een eigen platform voor supersportwagens en speelt geen leentjebuur bij concerngenoot Lamborghini. Al op 15 oktober krijgen we een voorproefje, dan onthult Porsche de Mission S conceptcar.

In de prijsklasse van de elektrische Macan komt Porsche in 2028 met een nieuw model. Dat wordt geleverd met benzinemotoren en als plug-in hybride. De SUV wordt gebouwd op een platform van de Volkswagen-groep en is nauw verwant aan de Audi Q5.

Een enorme SUV voor de VS

Boven de Cayenne ziet Porsche ruimte voor een nóg grotere SUV met een benzinemotor en zeven zitplaatsen. Vooral in de Verenigde Staten verwachten de Duitsers daarvoor veel kopers te vinden. Ook BMW is bezig met een reusachtige SUV en Audi onthulde deze zomer de 5,31 meter lange Q9. De kans is groot dat de Porsche technische componenten met de Q9 gaat delen. De enorme SUV zou in 2028 op de markt moeten komen, al is dat niet officieel bevestigd.

Het is niet zo dat Porsche bij alle modellen teruggrijpt op benzine: de Boxster en Cayman, die beide in 2027 op de markt komen, worden zoals gepland volledig elektrisch. Porsche heeft de plannen geschrapt om zijn nieuwe elektrische sportwagenplatform geschikt te maken voor verbrandingsmotoren.

Minder mensen

Verder wil Porsche het aantal exclusieve (lees: peperdure) en gelimiteerde modellen uitbreiden. De Duitsers zijn daar ook open over: ze willen de marges per auto verhogen, in plaats van meer auto’s verkopen. Het aantal reguliere modelvarianten wordt 20 procent kleiner.

In de ‘Schmiede’ van Porsche zal het een stuk rustiger worden. Om kosten te besparen, gaat Porsche hard snoeien in zijn personeelsbestand. In totaal verdwijnen 9000 arbeidsplaatsen. Een groot hoofdpijndossier blijft bestaan. De Chinese verkopen droegen tot voor kort flink bij aan de omzet. In 2024 verkocht Porsche nog 56.887 auto's in China, wat al een daling was van 28 procent ten opzichte van 2023. Over de eerste zes maanden van 2026 is de stand 14.501 auto's. En de kans is klein dat de Chinese vraag naar luxeauto's uit Europa de komende tijd weer toeneemt. Chinezen gaan steeds meer voor eigen merken én de autoverkopen nemen ook nog eens drastisch af.