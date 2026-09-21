Porsche gaat oude batterijen gebruiken in nieuwe elektrische auto’s

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Porsche heeft spannend nieuws te melden. Ditmaal geen nieuwe recordtijd op de Nürburgring of de onthulling van een gelimiteerde sportwagen, maar een batterijprimeur.

Porsche werkt al een tijdje aan het recyclen van EV-batterijen en heeft nu een belangrijke mijlpaal bereikt.

Het is het sportwagenmerk gelukt om – met hulp van het Duitse recyclingbedrijf Cylib - nieuwe batterijcellen te produceren waarvan de belangrijkste onderdelen zijn gemaakt van 100 procent gerecyclede grondstoffen. Dus de kathodematerialen bestaan volledig uit hergebruikte grondstoffen zoals lithium, nikkel en kobalt.

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Versleten accupakketten in de shredder

De kostbare materialen komen uit versleten accupakketten van Porsche-centra in Duitsland. De batterijen worden ontladen en uit elkaar gehaald. De cellen belanden vervolgens in de shredder. Het gruis dat hieruit komt heet ‘black mass’ en wordt geraffineerd en gesorteerd in lithium, nikkel en kobalt. Hiermee kan Porsche nieuwe batterijen produceren.

Om zeker te weten dat deze ‘hergebruikte’ batterijen net zo goed presteren als nieuwe accupakketten, lepelt Porsche ze in testvoertuigen die momenteel kilometers afleggen onder realistische omstandigheden. De Duitsers zijn van plan om de productie van batterijen met hergebruikte grondstoffen in 2028 op te voeren en ze vervolgens in nieuwe personenauto’s toe te passen.

Het hergebruiken van EV-batterijen is niet alleen goed voor het milieu, het geeft Porsche ook een nieuwe, betrouwbare bron van kostbare grondstoffen.