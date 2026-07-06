TEST - Elektrische Porsche Macan GTS is onmiskenbaar spectaculair, tóch missen we iets

Tests

De elektrische Porsche Macan GTS is een feest van elektrische prestaties. En als we afgaan op onze ervaringen met de standaard-Macan, zal het rijgedrag eveneens vrolijkmakend zijn. Maar is dat genoeg om de Porsche-liefhebber te overtuigen?

In de nazomer van 2025 reden we met de instapper van de nieuwe, elektrische Macan-reeks. Met z'n vanafprijs van 86.000 euro is dat ook nu nog de goedkoopste nieuwe Porsche die je kunt kopen. En dat terwijl hij met een vermogen van 360 pk liefst 100 pk meer heeft dan de engste Porsche ooit, de sensationele 911 Turbo met 260 pk uit 1975 ...

De GTS die we nu aan de tand voelen, doet daar nog een flinke schep bovenop. Met 571 pk is dit de op één na krachtigste Macan uit het gamma. Sterker nog, hij troeft de huidige 911 GTS af met 30 pk! En toch is de Macan met de GTS-badge bijna 140.000 euro goedkoper dan z'n boxerbroer. Maar goed, we moeten geen in de magnetron opgewarmde appels met op het vuur, in rode wijn pruttelende, met kruidnagel en kaneelstokjes gepimpte stoofperen vergelijken.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990 Ontdek 'm nu

Ruim 35 mille aan opties

Overigens moet je niet denken dat je de karmijnrode Macan op de foto's al voor de basisprijs van 109.700 euro hebt. Alleen voor de geweldige rode kleur betaal je al 1632 euro extra en kies je tevens voor de gemonteerde 22-inch RS Spyder Design-wielen, dan komt daar nog 2753 euro bij. Het GTS-interieurpakket inclusief het verwarmbare, met Racetex beklede stuur kost zelfs 6079 euro!

Een bom duiten, maar het zorgt er wel voor dat het interieur stukken hoogwaardiger overkomt dan dat van de instapper waarmee we de vorige keer reden. Een toefje leer op het dashboard en de deurpanelen met hier en daar een rode stiknaad, doet wonderen voor de sfeer aan boord.

Overigens ging de importeur na het aanvinken van bovenstaande accessoires nog even door, zodat er onder aan de streep een totaalbedrag van ruim 145.000 euro verscheen. Ja, ja, wie zich als klant laat meeslepen door Porsches prijzige optiepolitiek, zit voordat-ie het weet met een fiks begrotingstekort. Maar genoeg geweeklaag over centenkwesties, laten we instappen en wegzoemen.

Dikke Chinees

Hoewel we enthousiast zijn over het fraaie GTS-interieurpakket, had Porsche de Racetex bekleding van het stuur wel mogen weglaten. Het is een alcantara-achtig materiaal, maar dan wat grover. In onze beleving komt het niet zo hoogwaardig over, bovendien vinden we een leren stuurwielrand prettiger in de hand liggen. De carbon spaken vinden we daarentegen bijzonder chic.

Innig omarmd door de adaptieve sportstoelen en ingesnoerd door de rode gordel, vragen we de Macan via een ferme tik op het stroompedaal om te tonen waartoe hij in staat is. Het antwoord is overtuigend, bruut en vooral heel kort: na een maag verplaatsende 3,8 tellen staat er 100 km/h op de snelheidsmeter.

Maar wanneer de duizelingen een beetje zijn verdwenen, beseffen we dat elke dikke elektrische Chinees dat tegenwoordig ook kan. Al zal die tijdens de daad wellicht minder strak en zeker aanvoelen. Want uiteraard heeft Porsche serieus werk gemaakt van het onderstel. Met de standaard sportluchtvering ligt de GTS 10 millimeter lager dan de goedkopere versies.

Daarnaast is de demping straffer en de achterste stabilisatorstang dikker, maar de echte toverterm is 'PTV Plus'. Dat staat voor Porsche Torque Vectoring Plus en omvat een elektronisch geregeld sperdifferentieel voor de achteras. Het systeem remt het binnenste achterwiel in bochten zo nodig licht af. Dat zorgt voor een scherpere stuurrespons, minder onderstuur en meer grip.

En het mooie is, je merkt er als bestuurder eigenlijk niks van. Door de gretigheid waarmee de Macan bochten induikt en de nonchalance waarmee hij ze afraffelt, wordt het aanzienlijke gewicht eveneens vakkundig gecamoufleerd. Inclusief bestuurder - die niet eens in de TLC-serie My 600-lb Life zit - gaat de Macan over de 2400 kilo. Maar of je 'm nu door haarspelden, over rotondes of knijpende klaverbladen jaagt, hij kleeft aan het asfalt als wethouder Hekking aan de burgemeester van het door Koot en Bie verzonnen Juinen. Wel valt op dat de besturing aan de lichte kant is. Het ontbreekt de installatie niet aan precisie of directheid, maar we missen een beetje vlezigheid, en dat is niet het enige ...

Zielloos

De Macan presteert als een Porsche, ligt op de weg als een Porsche en stuurt als een Porsche. Analoog aan het Amerikaanse spreekwoord over eenden, moet het dus wel een echte Porsche zijn. Maar zeker als we een paar dagen later in een 911 (997) uit 2006 rijden, beseffen we dat er ook iets cruciaals ontbreekt.

Terwijl die 997 je ook bij lagere snelheden opzweept met zijn raspende boxersound en je aan het werk zet met z'n vrij zwaar werkende, maar o zo precieze handbak en koppeling, gaat alles in de elektrische Macan haast te makkelijk, te klinisch. In de Sport-modus brengt-ie wel een elektronisch gegenereerd motorgeluid ten gehore en in Sport Plus wordt dat nog eens aangezet. Maar het is zo vreselijk nep en zielloos, dat het eerder voor een zwart rouwrandje zorgt, dan voor een blinkend gouden exemplaar.

Gelukkig kun je het sneue gebrom via het - overigens nog altijd prachtig in het dashboard geïntegreerde - multimediascherm uitzetten. Nee, als het om beleving bij z'n elektrische modellen gaat, mag Porsche wel in de leer bij Hyundai, dat bij de N-versies van de Ioniq 5 en Ioniq 6 laat zien hoe je met nepgeluiden het rijplezier daadwerkelijk verhoogt.

Wat de Macan uiteraard stukken beter doet dan 911, is het bieden van ruimte en comfort. Wie onderweg met het hele gezin de Sport-modi te heftig vindt, zet de auto in Normal, en geen van de inzittenden zal klagen over een te bruuske gasrespons of een te hard onderstel.

In de kofferbak past 540 liter aan bagage en de frunk - die je opent met een aai over het Porsche logo op de neus - biedt ruim onderdak aan de laadkabel en een paar tassen. Op de achterbank zullen twee volwassen passagiers niet snel een klaagzang aanheffen; zowel voor knieën als hoofden heeft de Macan voldoende centimeters beschikbaar.

Macan EV-specificaties

Tot dusver hebben we de Macan Electric vooral bekeken als Porsche, maar hoe is-ie eigenlijk als EV? Om met de actieradius te beginnen; die bedraagt volgens de WLTP-norm 586 kilometer, waarbij wordt uitgegaan van de standaard gemonteerde 21-inch wielen en een gemiddeld verbruik van 18,5 kWh/100 km. Wij reden zoals gezegd met het optionele 22-inch lichtmetaal.

Daarmee 'verstookten' wij onder prima weersomstandigheden 22,3 kWh/100 km. Dat zou neerkomen op een range van 426 kilometer. Dat is 160 kilometer minder dan de fabrieksopgave en geen waarde om raving van uit je dak te gaan. Maar zolang je binnen de landsgrenzen blijft, zul je niet gauw stroomloos op de vluchtstrook stranden. Bovendien is de Macan een behoorlijk capabele snellader. Dankzij een DC-laadvermogen van 270 kW, gaat de 95 kWh-batterij (netto) in 21 minuten van 20 naar 80 procent van z'n capaciteit.

Sta je met je EV regelmatig aan een openbare laadpaal in de wijk? Dan maakt de Macan je vast blij met z'n twee AC-laadaansluitingen: eentje links en eentje rechts. Zo hoeft je nooit al te ingewikkelde capriolen uit te halen om de auto zo gunstig mogelijk te opzichte van de paal te parkeren. Dat zouden meer merken moeten doen!

Conclusie

Een EV rijd je omdat-ie comfortabel, milieuvriendelijk en voordelig is, een Porsche kies je vanwege de sportiviteit en de geluidsbeleving. Oude waarheden, waar de elektrische Macan GTS deels lak aan heeft. Hij is verre van goedkoop in aanschaf, maar een 911 met evenveel vermogen is helemaal onbetaalbaar. Daarnaast is een elektrische Porsche goedkoper in onderhoud dan eentje met verbrandingsmotor. Maar daar lever je helaas ook veel ouderwetse beleving voor in.

Scroll naar beneden voor meer foto's