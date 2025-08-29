TEST – Zo bevalt de goedkoopste Porsche van dit moment

Tests

De bescheiden kleur Slate Grey Neo verhult een beetje dat de elektrische Porsche Macan best een dikke SUV is. Want ten opzichte van z’n voorganger is-ie in de lengte bijna tien centimeter gegroeid en de wielbasis nam evenveel toe.

Qua vermogen is het evenmin een kleine jongen. Sterker nog, met maximaal 360 pk heeft-ie bijna 100 pk meer dan z’n directe voorganger uit 2023. En desondanks is-ie tienduizenden euro’s goedkoper. Het prijskaartje van 86.000 euro maakt de achterwielaangedreven Macan Electric zelfs tot de goedkoopste Porsche van dit moment. Dat klinkt woest aantrekkelijk ...

Porsche Macan Electric: doodse stilte

Toegegeven: de generatie Porsche-fans van wie een auto uitsluitend het beroemde logo mocht dragen als-ie maximaal een kleuter hoog was, er ‘911’ op de kont stond en er een luchtgekoelde boxermotor achterin lag te raspen, is bijna uitgestorven. Dat hebben de successen van de Cayenne en de elektrische Porsche Taycan de afgelopen jaren wel bewezen.

Maar de Macan Electric gaat nog een stap verder; die combineert het ooit verfoeide SUV-concept met de doodse motorische stilte van de Taycan. Dat is dubbel vloeken in de luchtgekoelde zwartekousenkerk. Ter compensatie biedt de instap-Macan traditionele achterwielaandrijving en veel power tegen een - voor een Porsche - bereikbare prijs.

Hoewel, op de specificatiekaart van onze testauto staat niet het basisbedrag van 86 mille, maar een aanzienlijk hogere prijs van 102.891 euro. Die bijna 17 mille extra is voor een belangrijk deel te danken aan de actieve luchtvering met niveauregeling (2841 euro), al doen de 21-inch wielen (2243 euro) en het panoramadak (1765 euro) ook leuk mee.

Luchtvering is elke cent waard

Om met het goede nieuws te beginnen: die luchtvering is elke cent waard. In de normale stand biedt het PASM (Porsche Active Suspension Management) een bijna Frans veercomfort. Nog voordat het onderstel met een pokdalig klinkerstraatje in aanraking is geweest, lijk het de ondergrond van een snaarstrakke laag asfalt te voorzien.

Ben je niet zo’n softie en houd je meer van de ouderwetse harde aanpak? Draai in dat geval de Drive Mode-knop in Sport, waarna de Macan een stukje door de knieën gaat en niet één, maar drie tandjes steviger wordt. Reed je voordat je met je tengels aan die knop zat in een comfortabele SUV, nu zit je ineens in een raszuivere, speelse Porsche.

Lichtvoetiger dan Audi Q6

Verder valt ons op dat de ondersteltechnici in Zuffenhausen er op een of ander manier in zijn geslaagd de Macan veel lichtvoetiger te laten aanvoelen dan z’n technologische broer, de Audi Q6. Daarmee reden we vorig jaar in de omgeving van Bilbao en hoewel ook de Audi hartstikke rap is, hadden we daarmee minder de neiging om de grenzen op te zoeken.

In de Macan doe je dat eerder en met alle vertrouwen, want de besturing is bijzonder direct en vertelt honderduit over wat er tussen de wielen en het wegdek gebeurt. En doordat het ESP in de sportstand een oogje toeknijpt, voelen we dat het Porsche-achterwerk lekker ‘meedenkt’ in de bocht - zoals dat hoort bij een sportieve auto.

Razendsnel op stroom

Dat de Macan Electric zo gewillig met zich laat ravotten, is des te opmerkelijker als je weet dat-ie bijna 2200 kilo weegt. Dat gewicht is deels te wijten aan het accupakket van 95 kWh (netto). Dat levert een niet-misselijke WLTP-actieradius op van 614 kilometer. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 17 kWh/100 km. Wij ‘verstookten’ tijdens de testperiode tussen de 19,3 en 20,3 kWh/100 km, waarmee je - onder Nederlandse omstandigheden - nog altijd tussen de 470 en 492 kilometer ver komt.

“Onderweg bijladen is zelden nodig.”

Onderweg bijladen is dan ook zelden nodig. Toch is het tijdens vakantieritten of lange zakentrips prettig om te weten dat de Macan dankzij een laadvermogen van 270 kW razendsnel weer ‘op stroom’ komt. Om van 20 tot 80 procent accucapaciteit te gaan, is onder ideale omstandigheden niet meer dan 21 minuten nodig.

Skoda Elroq RS is sneller …

Wat z’n laadtijden betreft doet de Macan Electric het snelle merkimago absoluut eer aan. Als we de prestaties moeten beoordelen, ligt dat iets genuanceerder. Kies je voor launch control, dan mobiliseert de elektromotor 360 in plaats van de standaard 340 pk. Daarmee schiet de achterwielaandrijver je rimpelloos in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/h. Dat maakt de instap-Porsche van dit moment even rap als het absolute topmodel van 1975, de sensationele en tevens bloedlinke 911 Turbo met 260 pk.

Maar in dit EV-tijdperk is de Macan RWD - voor een Porsche - niet meer dan lekker vlot. Hij moet zelfs zijn meerdere erkennen in een bescheiden concerngenoot als de Skoda Elroq RS. Die eveneens 340 pk sterke Tsjech raffelt de hondersprint in 5,4 seconden af. Maar, horen we je denken: een Porsche is natuurlijk wel een Porsche en dus premium …

Plastificeringsvirus

Maar wat is premium? In de normale rijstand geldt dat absoluut voor het veercomfort van de Macan. Daarentegen vonden we dat het windgeruis vrij nadrukkelijk aanwezig was; geluidwerend isolatieglas vergt een meerprijs van 1586 euro. Daar komt nog bij dat de Macan binnen het Volkswagen-concern het zoveelste slachtoffer van het plastificeringsvirus is. Dat deed zijn intrede bij de Volkswagen Golf 8, om vervolgens tot een weinig verheffend hoogtepunt te komen in de ID.3.

En helaas is het nog steeds niet uitgewoed. Nog voordat we het bij de Macan hebben gezien of gevoeld, horen we het aan de gesp van de veiligheidsgordel voor de bijrijder. Op klinkerstraatjes en drempels bonkt het ding hinderlijk tegen de rechter B-stijl. Gelukkig kun je de gesp zodanig verhangen dat je ’m niet meer hoort.

Toch blijft het knagen dat deze auto van ruim een ton grossiert in harde kunststof. Niet alleen bij de B-stijlen, maar ook aan weerszijden van de achterbank en de middentunnel treffen we het aan.

540 liter bagageruimte

Daar staat tegenover dat het ruimteaanbod tussen het plastic prima is. De kofferbak biedt onderdak aan 540 liter aan spullen en in de grote frunk kun je behalve het laadsnoer - dat je trouwens aan weerszijden van de auto in een laadpoort kunt steken - ook nog twee boodschappentassen kwijt. Onhandig daarbij is dat je de voorklep opvallend hard moet dichtslaan om ’m goed te laten sluiten.

Twee volwassen passagiers hebben het best naar hun zin op de achterbank, maar dat geldt niet voor een eventuele middelste meereiziger. Zelfs ons achtjarige achternichtje zat te mopperen over het geboden zitcomfort en het gebrek aan beenruimte. Maar goed, zij staat dan ook bekend als een prinsesje dat niet van erwten houdt …

Conclusie

Hoewel we de geblazen V6 van de vorige Macan missen, is ook deze Electric een geweldig fijne stuurmachine. En laat je hem voorzien van adaptieve luchtvering, dan gedraagt-ie zich desgewenst als een supercomfortabele langeafstandscruiser. Maar instap-Porsche of niet, het binnen de Volkswagen-groep heersende plastificeringsvirus doet de kwaliteitsbeleving geen goed.