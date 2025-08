Waarom Porsche met nóg een opvolger van de Macan komt

Nieuws

De elektrische Porsche Macan kwam in 2024 op de markt en leek daarmee zijn voorganger op benzine op te volgen. Nu kondigt het merk echter nóg een opvolger van de SUV aan. Wat is er aan de hand?

In 2028 komt er alsnog een gloednieuwe SUV op benzine - als opvolger van de eerste generatie Macan. Dat maakte Porsche-CEO Oliver Blume bekend tijdens een aandeelhoudersvergadering.

Opvolger met andere naam

Volgens Blume wordt het nieuwe model ‘een typische Porsche’. Hij benadrukt dat de SUV in hetzelfde segment blijft opereren als de huidige benzine-Macan, maar dat het model wel een nieuwe naam en een eigen identiteit krijgt.

Porsche wil namelijk een duidelijk onderscheid tussen elektrische modellen en auto's met verbrandingsmotor. De ontwikkeling van de nieuwe SUV is in volle gang en de eerste exemplaren moeten in 2028 bij de dealers staan.

Niet gepland

Oorspronkelijk had Porsche geen plannen om een nieuwe SUV met verbrandingsmotor te ontwikkelen. Het zette vol in op de elektrische Macan. Maar omdat elektrische auto's minder populair zijn dan eerst werd gehoopt, ziet het management zich genoodzaakt die strategie te herzien.

Techniek delen

Hoewel details nog schaars zijn, lijkt het erop dat Porsche gebruik gaat maken van het Premium Platform Combustion (PPC) van de Volkswagen-groep – hetzelfde platform waarop ook de nieuwste Audi Q5 staat. Als dat zo is, zal veel techniek vergelijkbaar zijn met die van Audi. Reken op vier- en zescilinders, maar ook op een plug-in hybride-variant.

Cybersecurity

Dat de huidige Macan op benzine aan het einde van zijn latijn zit, was al een tijd bekend. In Europa moest de stekker er in 2024 al uit vanwege strengere veiligheidsregels (zie bericht hieronder). Volgend jaar stopt de productie wereldwijd.