Prijsvergelijking Porsche Macan: je kunt makkelijk 10 mille besparen

Nieuws

De elektrische Porsche Macan van 86.000 euro is de goedkoopste Porsche die je op dit moment kunt kopen. Maar is het ook de voordeligste elektrische SUV van dit kaliber?

Porsche Macan

Porsche strooit met grote getallen: 360 pk, 563 Nm en 100 kWh. Goed voor een standaardsprint van 5,7 seconden, een topsnelheid van 220 km/h en een range van 644 kilometer.

Maar kijken we naar de standaarduitrusting, dat begint onze portemonnee te klapperen: bijna alles kost extra. Porsche schaamt zich hier niet voor en geeft potentiële kopers zelfs een lijstje met aanbevelingen, bestaande uit vijftien opties die eigenlijk op de auto zouden moeten zitten. Wij kiezen de vier belangrijkste en slaan aan het prijsvergelijken.

Porsche Macan

(100 kWh, 644 km, 360 pk)

Basisuitvoering: 86.000 euro

Adaptieve cruisecontrol: 702 euro

Stoelverwarming: 448 euro

Adaptieve schokdempers: 1237 euro

Trekhaak (2000 kg): 1300 euro

Totaalprijs: 89.687 euro

Goedkoper: Audi Q6 e-tron

Wil je 10 mille besparen en toch in een elektrische SUV rijden die op hetzelfde platform staat als de Porsche Macan? De Audi-verkoper laat je graag proefrijden met de Audi Q6 e-tron. Beide hebben één elektromotor op de achterwielen, maar die van Audi schopt het tot ‘maar’ 306 pk en dat uit zich in de prestaties: 6,7 seconden en 210 km/h. Verschil moet er zijn.

Audi Q6 e-tron Performance

(100 kWh, 636 km, 306 pk)

Advanced Edition: 75.990 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Stoelverwarming: standaard

Adaptieve schokdempers: 1990 euro

Trekhaak (2000 kg): 1330 euro

Totaalprijs: 79.310 euro

Goedkoper: Nio EL6

Het nadeel van Porsche en Audi is dat je voor deze bedragen maar één elektromotor krijgt. Voor vierwielaandrijving moet je nog dieper in de buidel tasten. Nio bewijst dat het anders kan en levert de Nio EL6 altijd met twee elektromotoren. Dat maakt ’m beresterk (490 pk en 700 Nm) en vliegensvlug (0-100 in 4,5 s). Bovendien is de standaarduitrusting veel completer.

Nio EL6

(100 kWh, 529 km, 490 pk)

Long Range (koopaccu): 76.900 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Stoelverwarming: standaard

Adaptieve schokdempers: standaard

Trekhaak (2000 kg): 1250 euro

Totaalprijs: 78.150 euro

Duurder: Maserati Grecale Folgore

Als je een elektrische SUV zoekt die beresterk is en alles erop en eraan heeft, dan moet je doorklikken naar onze review van de Maserati Grecale Folgore. Collega Wouter testte de 550 pk en 820 Nm sterke EV vorige maand. Met een sprinttijd van 4,1 seconden is het de rapste SUV van deze prijsvergelijking. Maar je betaalt ook de hoofdprijs.

Maserati Grecale Folgore

(105 kWh, 501 km, 550 pk)